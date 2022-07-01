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爆谷

〈六合飛翔〉岑逸飛

英文的popcorn，普通話稱為「爆米花」，又叫「玉米花」，香港則音譯為「爆谷」，如今在電影院門外，常見有出售。這是經過膨脹化的粟米粒，體積比原來的粟米粒增加了60倍。數千年前，爆米花首次被發現於印加帝國，它是粟米最古老的形式之一。在美國大蕭條期間，爆米花因相對便宜，所以儘管其他業務不景氣，爆米花業務卻蓬勃發展，並成為了許多農民的主要收入來源。

至於香港的「爆谷」之名，絕不可以為粵音粗俗，粵語通常都能保留著古文化。先看這個「谷」字。谷字有兩個解釋，一個指兩山之間的夾道或流水道，故說山谷、河谷。另一個解釋是「谷」字通穀，與禾稻有關。

古人說百谷、五谷，不說百穀、五穀。《論語》載孔子之言：「四體不勤，五谷不分」，用的是「谷」不是「穀」。《道德經》說：「谷神不死，是為玄牝」，玄牝是女性的生殖器，而「谷神」，可以解作河谷之神，但也是稻穀之神，都與生育有關。

或說，「穀」字是「谷」的假借字，因為河谷出產稻穀，其實也不一定如此。「谷」字無論從甲骨文、金文或篆文來看，都與「足」字有關。例如篆文，「谷」字是兩個「人」字和一個「口」字相疊，而「口」字的寫法有一邊出頭、中間出頭或兩邊出頭，都可看作是「足」字的變種。

再看與「谷」字有關的字，如「欲」字，是張嘴想吃動物的蹄；又如「裕」字，是腳上穿了絲結鞋，表示富有；「俗」字則是人的腳，表示地位低下。再如成語「進退維谷」，「維谷」不是地名，「維」是絲布，用來捆綁雙腳，既不能進也不能退。可見「谷」字有「足」，或可引申到耕作稻穀。

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