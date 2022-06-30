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熟男會娶的三類女性

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她聰敏、能幹，即使已屆中年，但看上去仍美麗吸引，可惜身邊就是欠了一位男伴。她也曾跟大部分女性般，憧憬過結婚生仔，但近年看來她已放棄了，不再特別去想這個問題。

「算了啦！就算係阿伯、阿叔，或者係相同年齡層嘅男人，咪都係只會被年輕女子吸引，點會望我哋啲中女一眼？嗰啲中女嫁個細自己十幾年嘅俊男嘛，只有喺韓劇至會搵到㗎！」她搖頭感歎。

然後，我們在逐一端詳，究竟哪些單身熟男，包括已離婚的、太太已蒙主寵召的、又或一生從未結過婚卻突然宣布婚訊的，最終會選擇娶甚麼類型的女性？

答案共有三類。

第一類當然是年輕女子，也毋須太貌美或有甚麼學識，總之青春就是無敵，男人可以從她們身上重拾活力幹勁，就儼如是重生，誰會介意人家笑你甚麼「父女戀」或「爺孫戀」？事實上，我們也曾目睹過不少熟男拖著年輕太太和抱著初生嬰兒，臉上滿是幸福朝氣。

第二類熟男最終選上的結婚對象，外表可能平凡得不起眼，但必然是嫻熟內斂、性格溫順的。她有可能是男人的秘書、忠心員工、合作夥伴，大半生默默守護著男人的天使。她們終於守得雲開，拿下男人的心了。

而第三類被熟男選中的女人絕不稀奇，即使是一生從未結婚的鑽石王老五，也會甘心被臣服呢，那是男人的初戀情人！大家既然已虛度了大半生才重遇，誰人也該捉緊緣分呀。

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