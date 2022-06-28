空巢，你首先要勇敢；第二，你要樂天；最後，你得有情調。

我最近身體出了點小問題，他們要我住院。我帶了一些生活用品，辦理了住院手續，就到護士站去要求安排房間。她們問我：「你就自己一個？」我說：「我就一個」。「那怎麼行呢？你連個陪護的親屬都沒有？」她們十分驚奇。「沒有，我空巢十幾年了。」「你兒女在哪呢？」「都在外地工作，回不來。」

「那你住院全能自理？」她們懷疑地說。

「我能自理。」我說。

我是個性格倔強的老頭，總相信我什麼都行。我從女兒上了高校就空巢了，兒子很早就在外地工作，我知道我遲早會有這一天，可是生活得繼續下去。我把房間重新擺設了一下，把書桌搬到更朝陽的地方，房間突然變空了，我特別弄來了一盆萬年青。空巢不是人生的盡頭，生活剛剛開始。

後來我慢慢明白，空巢就是給自己買菜、給自己做飯、陪自己吃飯；要是想小喝一杯，就陪自己喝上一杯。我有一回翻戶口本，我結過兩次婚，有一兒一女，現在戶口本上只剩我一個人。翻過一頁，遷出；再翻過一面，又是遷出；最後只剩我自己，給自己當戶主。

空巢老人最要緊的是性格要堅強，你要努力克服孤獨，不能死氣沉沉，別總是悔不當初；你得交更多一些朋友，要盡量交年輕的朋友。你要多關心「英超 」和「 NBA 」，這樣你跟他們就會話題很多。我開始越來越講究打扮，往年輕的方向打扮，旅遊服和運動鞋，緊身的和寬鬆的，牛仔服和風衣帽，盡量隱蔽年齡。雖然空巢了，可你不能顯老。

有時會碰到一個問題，好幾天沒人找，那就找上門去。歐哥去年鬧過一回牙疼，我跟他說：「你牙疼好些了沒有？」他一聽跳了起來：「我去年牙疼早就好了，牙疼要是鬧那麼一年，我不早死了？」「那你牙疼好了，怎麼不上門告訴我？」他愣了好一會兒，才想明白過來：「你這個壞小子！你是因為我這兩天沒去看你，你就拿去年我鬧牙疼來堵我？」他很生氣，裝成要去找武器跟我大幹一場。

空巢也會碰上另一個問題，電話有時沒人打響。你不打，他不打，很多人不打，你想總會有一個人打，可電話偏偏就是不響。那你得學會等沒人打響的電話。

另外，空巢還得窮開心，再不行，我就上菜市場買豆腐去。

「你這個豆腐軟不軟？」我問賣豆腐的。「我這豆腐特別細膩潤滑」，他說。「那你這個豆腐我就不要了」，我說，「我現在吃豆腐全吃硬的。」「什麼？豆腐哪有硬的？那你要吃怎麼硬的豆腐？我做了賣你」，他賭氣說。「我要的豆腐是，不小心掉在地上，會把地面砸出一個窟窿；放在鍋裡炒，會把鍋炒砸了；炒完了往嘴裡一咬，能把後牙咬崩掉。」

「你這個臭老頭，我有那個豆腐也不賣你！」他惡狠狠說：「哪有吃豆腐，把後牙崩掉的道理？」

最後，空巢你還要空得有情調。我會唱很好聽的歌，我的音色和情感表達都很好，特別是高音部分。現在我還能把降央卓瑪和布仁巴雅爾翻唱得像遼闊的草原一樣。剛剛空巢的那一年，我還去市裡參加了一次唱歌比賽，得過一塊銅牌。那是我第一回登台唱歌，我就是空巢了，才上台去表演一番才藝。

可眼下，我得先把院住好。護士們看著我一直犯擔心。

「你還是叫個兒女來陪護吧」，她們說。

「生病是我個人的事，跟他們什麼相干？」我說。「你們不理解空巢是什麼意思嗎？」