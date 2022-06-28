我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

空巢

〈心有所感〉鹽海

空巢，你首先要勇敢；第二，你要樂天；最後，你得有情調。

我最近身體出了點小問題，他們要我住院。我帶了一些生活用品，辦理了住院手續，就到護士站去要求安排房間。她們問我：「你就自己一個？」我說：「我就一個」。「那怎麼行呢？你連個陪護的親屬都沒有？」她們十分驚奇。「沒有，我空巢十幾年了。」「你兒女在哪呢？」「都在外地工作，回不來。」

「那你住院全能自理？」她們懷疑地說。

「我能自理。」我說。

我是個性格倔強的老頭，總相信我什麼都行。我從女兒上了高校就空巢了，兒子很早就在外地工作，我知道我遲早會有這一天，可是生活得繼續下去。我把房間重新擺設了一下，把書桌搬到更朝陽的地方，房間突然變空了，我特別弄來了一盆萬年青。空巢不是人生的盡頭，生活剛剛開始。

後來我慢慢明白，空巢就是給自己買菜、給自己做飯、陪自己吃飯；要是想小喝一杯，就陪自己喝上一杯。我有一回翻戶口本，我結過兩次婚，有一兒一女，現在戶口本上只剩我一個人。翻過一頁，遷出；再翻過一面，又是遷出；最後只剩我自己，給自己當戶主。

空巢老人最要緊的是性格要堅強，你要努力克服孤獨，不能死氣沉沉，別總是悔不當初；你得交更多一些朋友，要盡量交年輕的朋友。你要多關心「英超」和「 NBA 」，這樣你跟他們就會話題很多。我開始越來越講究打扮，往年輕的方向打扮，旅遊服和運動鞋，緊身的和寬鬆的，牛仔服和風衣帽，盡量隱蔽年齡。雖然空巢了，可你不能顯老。

有時會碰到一個問題，好幾天沒人找，那就找上門去。歐哥去年鬧過一回牙疼，我跟他說：「你牙疼好些了沒有？」他一聽跳了起來：「我去年牙疼早就好了，牙疼要是鬧那麼一年，我不早死了？」「那你牙疼好了，怎麼不上門告訴我？」他愣了好一會兒，才想明白過來：「你這個壞小子！你是因為我這兩天沒去看你，你就拿去年我鬧牙疼來堵我？」他很生氣，裝成要去找武器跟我大幹一場。

空巢也會碰上另一個問題，電話有時沒人打響。你不打，他不打，很多人不打，你想總會有一個人打，可電話偏偏就是不響。那你得學會等沒人打響的電話。

另外，空巢還得窮開心，再不行，我就上菜市場買豆腐去。

「你這個豆腐軟不軟？」我問賣豆腐的。「我這豆腐特別細膩潤滑」，他說。「那你這個豆腐我就不要了」，我說，「我現在吃豆腐全吃硬的。」「什麼？豆腐哪有硬的？那你要吃怎麼硬的豆腐？我做了賣你」，他賭氣說。「我要的豆腐是，不小心掉在地上，會把地面砸出一個窟窿；放在鍋裡炒，會把鍋炒砸了；炒完了往嘴裡一咬，能把後牙咬崩掉。」

「你這個臭老頭，我有那個豆腐也不賣你！」他惡狠狠說：「哪有吃豆腐，把後牙崩掉的道理？」

最後，空巢你還要空得有情調。我會唱很好聽的歌，我的音色和情感表達都很好，特別是高音部分。現在我還能把降央卓瑪和布仁巴雅爾翻唱得像遼闊的草原一樣。剛剛空巢的那一年，我還去市裡參加了一次唱歌比賽，得過一塊銅牌。那是我第一回登台唱歌，我就是空巢了，才上台去表演一番才藝。

可眼下，我得先把院住好。護士們看著我一直犯擔心。

「你還是叫個兒女來陪護吧」，她們說。

「生病是我個人的事，跟他們什麼相干？」我說。「你們不理解空巢是什麼意思嗎？」

英超 NBA

上一則

烏克蘭作家札丹 獲德國出版界最高榮譽和平獎

下一則

小燕子的父母心

延伸閱讀

國際援藏大會華府召開 達賴喇嘛重申：不尋求西藏獨立

國際援藏大會華府召開 達賴喇嘛重申：不尋求西藏獨立
紅燒鱒魚與家常豆腐

紅燒鱒魚與家常豆腐
護士加入美以美醫院 可獲三萬元簽約獎金

護士加入美以美醫院 可獲三萬元簽約獎金
老爸的手藝

老爸的手藝

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下