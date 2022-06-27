有46年歷史的「珍寶海鮮舫」水上餐廳日前離開香港 ，這消息像炸開鍋似的驚動了不少香港人，他們扶老攜幼，冒雨前往送行，目睹其離港的最後「倩影」，人人臉上都顯得有點失落與依依不捨。在它離港6天後，竟傳出沉没在南海西沙群島附近。

2006年經友人引薦，我曾有幸在珍寶海鮮舫享用晚餐，讓我記憶深刻。珍寶海鮮舫綠色琉璃瓦皇宮建築，正門左右兩側的金龍鎏金溢彩栩栩如生。從大堂、廳房到門廊、亭閣，四層樓船體帝苑式裝潢，精雕細琢，金碧輝煌，令人目不暇接，活似一座「海上皇宮」。

再說，珍寶海鮮舫正宗香港粵菜系列，主打超級大海鮮，有60多種活蹦亂跳的海鮮任君選擇，非常罕見。其價錢並不便宜，看來確實有點奢侈；但大廚手藝高超，口味道地，吸引八方來客。我最喜歡吃珍寶海鮮舫的葱炒蟹，就連普通的炒飯也別有風味，高人一等。香港人「一盅（茶）兩件（點心）」的飲茶文化，在這裡呈現得淋漓盡致。珍寶海鮮舫可同時容納2300位食客用餐，稱其為「世界上最大的海上食府」和香港海上「地標」，一點也不為過。

除了美食與宮殿建築外，珍寶海鮮舫的「海上文化」底蘊也引人注目。1975年，英國 女皇伊麗莎白訪港時，成為珍寶海鮮舫的座上賓，並在船上觀看龍舟大賽，為中華傳統賽事加油。珍寶海鮮舫還是電影導演拍戲的「風水寶地」，周星馳主演的《食神》；曾志偉、吳鎮宇等人主演的《無間道2》；李小龍、茅瑛、洪金寶等人主演的《龍爭虎鬥》等電影，都在這裡拍攝。香港影帝周潤發、中國影星鞏俐、好萊塢大牌明星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也都曾光顧珍寶海鮮舫，留下「海上文化」印記。

然而，珍寶海鮮舫在香港美食業呼風喚雨、獨領風騷、風光明媚近半世紀後，2020年却遭遇來勢洶洶的疫情襲擊，躺平「休克」兩年，再也無法支撐重啓爐灶，讓香港人不勝唏噓。珍寶海鮮舫承載著成千上萬人美好的記憶，在風雨中，慢慢消失在香港人的視野裡。

提起海上「地標」，不得不說一下我所居住的洛杉磯長堤 港「地標」瑪麗皇后號（Queen Mary） 遊輪，似乎與香港珍寶海鮮舫有點「同命相連」，遙相呼應。

瑪麗皇后號遊輪是一艘「歷史名船」，已有87年歷史。這艘遊輪岀身「英國皇家」，1934年建成，當年由英國國王喬治五世（King George V）和皇后瑪麗（Queen Mary）主持下水典禮，並由瑪麗皇后命名為「瑪麗皇后號」。「瑪麗皇后號」歷經二次世界大戰，曾充當載運傷兵的運輸船，飽受風霜。1967年，由於機緣巧合，瑪麗皇后號「改嫁」美國加州長堤港棲泊，成為「海上宮殿」。300多間豪華套房、優美的餐廳、博物館，還有歷史導覽，吸引衆多遊客前來打卡，曾風光一時。

90年代，我曾有幸登上「瑪麗皇后號」遊輪參加一個社團派對，席開十幾桌，這是我第一次在美國登上英國皇家豪華遊輪，品嘗美味可口的美國牛排和三文魚，一飽口福。我還參觀了遊輪，對「瑪麗皇后號」肅然起敬，印象不錯。據介紹，當年電影《鐵達尼號》不少場景都是在這艘遊輪上拍攝的，而這遊輪又因傳說衆多「鬧鬼」的故事而「火」起來，特別是每年的萬聖節前後，要登上「瑪麗皇后號」遊輪真是一票難求。

2020年疫情來襲，「瑪麗皇后號」遊輪被迫關閉。去年，「瑪麗皇后號」發出「求救」信號，必須立即花費巨款進行維修，否則該船可能會沉沒。目前，長堤市政府正千方百計籌集資金，全力以赴把「瑪麗皇后號」修復好，讓海上「地標」恢復元氣，重放光芒。我期待不久的將來能重登「瑪麗皇后號」遊輪，感受她的豪華與魅力。