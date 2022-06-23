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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

懇請多管閒事

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

不曉得從何時開始，我們一派城市人都練成了一身自我保護術，緊記：「唔關你嘅事，切勿多管閒事，當係時運高、睇唔到，咁就保你一生平安。」

但倘若要拯救更多正身處地獄般的小孩，那我們就該徹底摒棄這種舊有思維，不僅要多管，還要多行動呢！

去年於佛羅里達州的一間快餐店裡，有位女侍應察覺到有一家人情況不尋常，那對男女和一個幼兒在如常開餐，但有個大概八歲到十歲的小孩，卻被命令獨自坐於較遠處，沒有被分派任何食物，就連水也沒有一杯。

女侍應細心端詳，發覺那男童神情哀傷慌亂，身體看來又異常瘦弱，於是她在一張紙牌上寫上：「OK？」的字眼，小心地背著那對男女而向男童展示，誰知男童的即時反應是搖頭。女侍應立即再寫上：「Do you need help？」男童清楚地點頭。女侍應請示上司後，立即報警，那男人被當場逮捕，母親其後也被拘捕。

原來，那男人是男童的後父，涉嫌嚴重虐待十一歲男童，包括長時期將他虐打、軍訓式懲罰、槍械指嚇、把他關在儲物室、不給予食物和水等等。

被殘酷對待的男童，體重比同齡孩子足足輕了二十磅，而身體更滿布數不盡的新舊傷痕；稍有良知的人，都會為男童的悲慘遭遇而感到氣憤難平吧！

該案調查員感謝女侍應挺身而出拯救小孩，若不是她當日「多管閒事」，估計那可憐的男童應該活不了多久！

佛羅里達州

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