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彩甲的迷思

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

Nadiya Hussain這名字在英國家傳戶曉，她是一位非常受歡迎的入屋人物，更特別是眾多小孩的偶像。

自從2015年勝出英國極受歡迎的「整餅」比賽節目《Bake Off》後，Nadiya的事業便一飛沖天，忙於主持電視節目、寫書、寫專欄等，於2017年更被選為英倫500位最具影響力的其中一位人物，風頭之勁一時無兩。

我也喜歡這位年僅37歲的穆斯林媽媽，少數民族婦女能於英國闖出名堂來，是殊不容易。Nadiya樣子甜美，很會說話，能夠以最親切自然的解說，來示範每一道菜或甜品，看得觀眾舒暢快樂，更壓根兒看不出這女孩從小都要跟情緒戰鬥。

喜歡歸喜歡，每次看Nadiya的節目，有些段落是我會立即別過臉不敢看的，那是每當她將手狠狠插進食物裡的時候。這天，她正要示範如何做肉醬，看她將手使勁插進肉糰裡抓呀抓，我委實看不下去了。

天呀，這天她的指甲是塗了彩藍色的，偏愛鮮濃顏色的Nadiya，指甲有時會塗鮮紅、彩綠、閃黃……，示範過程中，她都需要用手搓麵糰、揉混食材等，指甲油彩能確保絲毫不會脫掉嗎？這是太不合衛生了！

不要怪我處女座雞蛋裡挑骨頭，其實我是非常公道、一視同仁的，舉凡是塗有指甲油的烹飪示範者，我都一律不會捧場。

也許Nadiya應向英國國寶Mary Berry學習呢，87歲高齡的大師，示範時大多是素甲的。

英國 雞蛋

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