新紀元運動(New Age Movement)，是一種去中心化的宗教及靈性的社會現象，涉及的層面極廣，涵蓋神祕學，並吸收世界各宗教元素。它源自東方玄學，特別是中國和印度 ，到上世紀七○至八○年代，對西方思潮引起衝擊，成為反傳統文化的浪潮，如今又傳回到東方社會，其影響力方興未艾，並且以不同方式滲入生活的各個層面。

新紀元運動沒有一個統一組織，更沒有清晰及系統的教義。與其說它是一種「運動」，不如說它是東西方玄學加上科學的大混雜，既講易學、道家、佛家、掌相、風水、占星、塔羅、通靈；又講量子力學、人本主義心理學、生態學、自然療法和環保思想。但它看似是雜亂無章，卻有個「共鳴的匯聚點」(harmonic convergence)，都是對傳統的主流文化存有反叛性，通過新的心靈和文化的創造，創出了一種新時代的「新典範」(New Paradigm)。

或者說，新紀元運動是兼收並蓄的，一方面，排拒了西方傳統只著重「物」的機械觀點；另一方面，凡是屬於靈性領域的東西，莫不大表歡迎。由於西方一向受物質主義的薰陶，而自尼采宣揚「上帝已死」，基督教的傳播日走下坡，人們的心靈趨於空虛，新紀元運動正好迎合這種心理上的需求。

不過，東西方的玄學雖因新紀元運動而大行其道，玄學本身畢竟良莠不齊，而且欠缺嚴格的科學論證，因而對一些堅持傳統觀念的人來說，新紀元運動已摻雜了邪教、邪術，甚至是披上了科學的外衣，走上了偽科學的道路。然而，若不是傳統思想出現了問題，新紀元運動也不會應運而生。當然，邪教、邪術會乘虛而入，難以避免，關鍵在於人們能否慎於選擇，各取所需，而又不會走火入魔。