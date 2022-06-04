對於這位於美國長大的華人 年輕人來說，可以想像他身邊若有心腸歹毒的姨媽姑姐的話，多年來在背後定有不少流言蜚語。

「他讀書不成呀，大學讀了一年就退學啦！」

「就是啊，讀書這麼的好前途都不珍惜。」

「聽說他要讀什麼電影 呢！」

「你以為他是李安嗎，讀這個科系怎麼養活自己呢，他爸爸媽媽真慘囉！」

「什麼鬼啊，他爸爸陪他一起瘋了！他四歲那年，爸爸就同他一起看《Terminator》（未來戰士，又譯魔鬼終結者）了！」

「聽說他去做了什麼Animation（動畫）啦！」

「不是喔，聽說他同朋友自組了公司幫人拍MV喎，是不是賺不了什麼錢了。」

哈哈哈！結果這班毒舌親友眼鏡跌滿一地，最新消息：被看扁的年輕人，今天已經發了達，他的名字叫阿Dan關家永，他和同名好友合組的Daniels公司，於今年推出的自編自導電影《Everything Everywhere All at Once》《奇異 女俠玩救宇宙》，全球大賣賺大錢，兩位年輕電影人旋即成為炙手可熱的人物，前途無限，可喜可賀。

阿Dan形容自己是個思維古怪、不擅交際、喜歡自己躲起來創作的人。他說，舊同學Daniel剛好是他的相反版本，他擅長跟不同人合作、性格開朗。兩位超級具創意的年輕人組成完美配搭，排除萬難，拍成了一齣讓人看得過癮的電影。

從2016年阿Dan開始寫劇本，到六年後電影順利上畫，期間碰上世紀瘟疫和重重艱巨挑戰，可以想像計畫隨時可以胎死腹中，成功絕對非僥倖呢。