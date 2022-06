對於這位於美國長大的華人 年輕人來說,可以想像他身邊若有心腸歹毒的姨媽姑姐的話,多年來在背後定有不少流言蜚語。

「他讀書不成呀,大學讀了一年就退學啦!」

「就是啊,讀書這麼的好前途都不珍惜。」

「聽說他要讀什麼電影 呢!」

「你以為他是李安嗎,讀這個科系怎麼養活自己呢,他爸爸媽媽真慘囉!」

「什麼鬼啊,他爸爸陪他一起瘋了!他四歲那年,爸爸就同他一起看《Terminator》(未來戰士,又譯魔鬼終結者)了!」

「聽說他去做了什麼Animation(動畫)啦!」

「不是喔,聽說他同朋友自組了公司幫人拍MV喎,是不是賺不了什麼錢了。」

哈哈哈!結果這班毒舌親友眼鏡跌滿一地,最新消息:被看扁的年輕人,今天已經發了達,他的名字叫阿Dan關家永,他和同名好友合組的Daniels公司,於今年推出的自編自導電影《Everything Everywhere All at Once》《奇異 女俠玩救宇宙》,全球大賣賺大錢,兩位年輕電影人旋即成為炙手可熱的人物,前途無限,可喜可賀。

阿Dan形容自己是個思維古怪、不擅交際、喜歡自己躲起來創作的人。他說,舊同學Daniel剛好是他的相反版本,他擅長跟不同人合作、性格開朗。兩位超級具創意的年輕人組成完美配搭,排除萬難,拍成了一齣讓人看得過癮的電影。

從2016年阿Dan開始寫劇本,到六年後電影順利上畫,期間碰上世紀瘟疫和重重艱巨挑戰,可以想像計畫隨時可以胎死腹中,成功絕對非僥倖呢。