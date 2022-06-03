每當心煩意亂極之需要安定神緒時，我會一頭栽進網上的狗狗短片裡。南韓 夫婦飼養的八隻哥基犬是我的首選，每次看過這個快樂家庭，心裡都是喜滋滋的。

首先是這個一家十口的家庭，生活於鄉間的優美環境活像世外桃源，委實惹人羨慕。他們的洋房寬敞，有獨立大房間可擺放八間小型狗臥室之餘，還有充足玩耍空間。

走出屋外更不得了，那裡有山有水有大坪草地，可讓八隻哥基盡情奔跑互相追逐。

八隻哥基犬，儼如八隻孖生狗，外人看上去，牠們都是一模一樣的，狗主夫婦卻可道出每隻愛犬名字，哪隻是爸爸媽媽、哪隻是哥哥姊姊等。秘訣原來是辨認哥基頭上的毛色分布，若然細心看，每一隻哥基都是不同的。我倒只能輕易分辨出「Half」來，因為牠頭上的毛是白棕色剛巧各一半的。

我只協助兒子照顧一隻小狗，經常都會「倒瀉籮蟹」，尤其是當牠頑皮得怎樣逗也不肯吃，又或塗滿肥皂泡後被牠逃脫亂跑等。見證這對南韓夫婦如何井然有序地照顧八隻哥基的日常細節，不禁嘖嘖稱奇，八隻狗如此聽話，是主人的功勞呢！

結論是，養狗與養小朋友原來都是同一道理，狗主如爸媽同樣需要具備無比愛心、無限耐性和聰明技巧。這位南韓爸爸很溫柔，從來毋須喝罵狗狗，而媽媽的窩心笑聲更是人和狗都聽得舒服的呢！