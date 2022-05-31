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馬騮戲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

今天談的馬騮（猴子）戲，是名副其實的馬騮戲，那是超過半個世紀之前，曾經流行於香港民間的街頭表演。若果連我們這輩曾親歷其境的人也不記錄下來，哪怕即使是回憶，也會被淹沒在歷史的洪流中。

小時候，我家居於北角七姊妹道附近一條小街的二樓單位。時常會聽見媽媽在憤懣嘀咕：「屋裡人太多，米缸的米太少！」媽媽說出街就要花錢，所以家中小朋友都是長時間關在斗室裡的。要消磨時間嘛，就得自己動腦筋想想辦法了，譬如是跟家姊吵架，又或是欺凌弟妹之類，吵吵鬧鬧又一天。

有時候，我會喜歡獨自蹲在騎樓望街。對面位置剛巧是某酒樓的後巷，有位阿叔每天都會在那裡，用手不停攪拌木盤裡的牛肉，途中他會用攪牛肉的手擤鼻涕，然後又迅速將手插進牛肉裡，小時候，我從不吃酒樓的山竹牛肉。

「來了！來了！快來看呀！」每次見到那位叔叔帶著馬騮仔來表演時，我們全區的小孩都樂翻了。馬騮仔極之聰明，又聽主人話，不停表演翻筋斗、走鋼線、叮叮叮噹噹打樂器……，現場不時傳來陣陣笑聲和掌聲，馬騮仔真棒呀！

不記得從何時開始，稱人家玩馬騮戲是一種貶意，其實，我倒覺得是對當年那些聰明勤奮的馬騮不太公平。

好戲在後頭，馬騮戲表演完畢，是叔叔賣「飛機欖」（甘草欖）的絕技，只要向他投下一毫錢，他便會看準不同樓層拋上飛機欖，而每次都是百發百中的呢！

香港

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