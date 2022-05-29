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〈六合飛翔〉岑逸飛

蛇在世界許多民族，扮演著令人迷惑的角色。「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，毒蛇咬人，令人膽戰心驚，感到死亡的恐懼。其實被蛇所咬而致命的紀錄，實際上並不多，然而少數受毒蛇咬傷且缺乏急救的情況下，可能導致肢體切除手術以避免致命。全球約有725種毒蛇，當中只有250種毒蛇能以一口咬擊立即奪人性命。

另一方面，蛇的神出鬼沒和靈活性，充滿吸引力﹔加上它會蛻皮更生，返老還童，這種青春永駐的奧祕，令人神往。也因此，人對蛇既恨且愛，是古今中外民族的跨文化現象。

在生物學上，蛇是無足的爬蟲類動物、蛇亞目（學名：Serpentes）的通稱，屬於爬蟲綱，也是有鱗目的肉食性動物。目前全球共有3000多種蛇類，包括體型最短小的細盲蛇科，以至最長的蟒科及蚺科。生物研究指蛇類大概於白堊紀時代，由蜥蜴類衍生而成。而一般人最熟悉的古蛇，恐怕是《聖經•創世記》記載引誘夏娃偷吃

禁果的那條蛇。那是一條什麼蛇？

據說魔鬼以蛇為工具，引人犯罪。透過蛇向夏娃進攻，用牠最厲害的一招，就是讓夏娃懷疑神的話，進而否認神的話。那條蛇就是魔鬼的化身。《聖經•啟示錄》將其醜態描繪出來：「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦。」

可是由魔鬼化身的古蛇，其形貌可不是我們今日所見的蛇。何以見得？因為《創世記》記載，那古蛇引誘夏娃，耶和華要懲罰牠，對蛇說：「你既作了此事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚。你必用肚子行走，終身吃土。」可見引誘夏娃的蛇，不是爬在地上，而是如人一樣有腳，甚至會說話，與夏娃溝通。與其說牠是蛇，倒不如說牠是半蛇半人的蛇人。

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