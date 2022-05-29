香港 飛機場 的候機室，一家糖果屋前面，不愛吃糖的外子在門口等待，我在裡面搜尋，看看能否買些回台灣送禮的零嘴。忽然聽到外子急呼：「老婆趕快來！是甄沾記椰子糖耶！」我才走到他站的地方，一塊糖就塞進我嘴裡，味道像極加了椰子的白脫糖。

外子含著糖叨絮著一些往事：「這可是我小時候最高級的糖果，台灣買不到的，只有舅舅從香港來時，會帶上一包，十幾個堂兄弟姊妹分著吃，每個人只有幾顆，我總捨不得馬上吃完，存著慢慢享受。有一次……。」

看看包裝，只是一張印著白色正楷字體，有如40年前那種帶點油質的糖果紙，包裹著一公分直徑、兩公分長度的糖果，紙的顏色雖有橘、紅、綠三種，可是一點都不鮮艷，比較起商店裡陳列琳瑯滿目的色彩，簡直太單調了。說到味道，也只是個甜，還好有點淡淡的椰香，含在口裡，許久不化，比起現在層出不窮的新糖果，這就像滿桌佳肴中一道只放鹽的青菜。外子要店員包起兩磅，我瞪大眼睛，太多了吧。看著他一臉陶醉，我吞回話語，反正也不貴。

回到台灣，跟夫家兄弟姊妹在餐廳見面，外子說要把糖果當成禮物，我當下的感覺是「不嫌小氣嗎？」為了不想掃興，還是由他放在桌上。第一個進來的是四姊，寒暄不到兩句，只聽她輕呼：「甄沾記椰子糖！」隨即剝一個進嘴裡，深呼一口氣，「就是這個滋味，一點都沒變！」

接下來每個進房的人一個驚呼，同樣動作，類似感嘆，瞬間懷舊的氣氛散播在房間裡，話題圍著幼年趣事團團轉。我頓時了解，好吃的不是糖果本身，而是思舊的情懷、回憶的滋味。臨走時每個人都抓了一把，說要回家好好享受。

我猜這糖果只能放在各家的糖果盒內當貢品，因為大家都到了不可過度吃甜食的年紀，而且比較起市面上熱門的甜食，這糖只能滿足一時的感情，而不是長期需要。幾塊糖換來許多幼時回憶，勾起無限共同話題，不是數字可以衡量的，有時候人的快樂與滿足是很簡單的，你有同感嗎？