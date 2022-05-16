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無常

〈六合飛翔〉岑逸飛

一說到「無常」，便想到這是佛家用語，「無常」是「常」的反義字，字面意義為變異，指一切世間萬物終將變異。無常道出一切皆是不真實和不持久。一切事物是因緣所生，漸而敗壞，故曰無常。

伊斯蘭教也有「無常」之說，指肉身的死亡。也有人稱為「毛提」，有時也使用音近的漢語詞「歿」或「歸真」，即「歸依真主」之意。因為伊斯蘭教相信有來世，肉體消失為人生的復命歸真，而非生命終結，故忌「死亡」一詞。

佛家認為，這世間萬物都是緣聚即生，緣散即滅，遷流不息，變化無窮。正如科幻小說作作家卡爾•薩根（Carl Sagan，1934-1996） 說過：「如果你想創造一個蘋果派，你必須創造整個宇宙。」在這樣的世界觀下，世上無一物自足而存，故萬物都是無常，因為任何物件存於世上，都必依賴一些條件。

《金剛經》對「無常」的描述是「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，皆作如是觀。」這裡的「無常」指的是有為法，若是無為法，指的是涅槃，已不在「無常」的影響範圍之內。

梵語的「無常」是anitya，原意是有為生滅的業報，中文譯作「無常」，可也不是新杜撰的名詞。戰國時《荀子•修身篇》已有「趣舍無定謂之無常」的說法，「趣舍」等於「取捨」，作出抉擇時拿不定主意，這也許是對「無常」最早的解釋。

其實佛家對「無常」的看法，在老子的《道德經》已有類似觀點。老子說：「飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？」他是從天氣說到大自然說到人生，這是對「無常」的哲理化解釋。後來從道家發展至道教，「無常」形象化了，變成了「鬼」。

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