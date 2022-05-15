本年度全英國 的米其林（港譯米芝蓮）餐廳摘3星有8間、2星22間、1星共有164間。當中有三分二是我未曾光顧的，這次為何偏偏會選中位於倫敦以西的The Hand and Flowers？

原因有三：一、該店是唯一上榜的酒吧，Pub？Fine Dining？兩者不是風馬牛不相及的嗎？二、該店的老闆是星級廚師Tom Kerridge，他多年來經常亮相於電視節目，餐廳得以摘，會否是名人效應？而最吸引我的，其實是第三個原因，細心讀著食客的評語時，發現一個詭異現象，當中呈現了不是大讚就是勁彈的兩極意見。

好奇心湧上心頭，於是決定要親自光顧探個明白。

從倫敦Paddington火車站出發到達Maidenhead，再轉火車到Marlow，全程大概一小時。邊行邊欣賞小鎮風情，挺寫意。

The Hand and Flowers果然是徹頭徹尾的一間Pub，放置木枱木凳的那種。引頸四下環顧，全店食客均是清一色銀髮一族，也許是經濟富裕的熟年夫婦，才有餘裕來這店消費吧，不少食評批其濫收費用呢，譬如是普通如Fish & Chips也要700多港元。

全店的侍應倒是青春活力派的年輕人，當中不乏俊男美女，個個態度熱誠，壓根兒符合了米其林的基本服務要求，初步印象非常稱心。

細心讀著餐牌時，有個特別的發現。幾乎所有三星 或兩星米其林餐廳的每道菜，都是主廚獨創的，但這個餐牌竟然出現了一道有百年歷史的英國名菜Omelette Arnold Bennett。（明日續）