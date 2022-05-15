我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

米其林酒吧

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

本年度全英國的米其林（港譯米芝蓮）餐廳摘3星有8間、2星22間、1星共有164間。當中有三分二是我未曾光顧的，這次為何偏偏會選中位於倫敦以西的The Hand and Flowers？

原因有三：一、該店是唯一上榜的酒吧，Pub？Fine Dining？兩者不是風馬牛不相及的嗎？二、該店的老闆是星級廚師Tom Kerridge，他多年來經常亮相於電視節目，餐廳得以摘，會否是名人效應？而最吸引我的，其實是第三個原因，細心讀著食客的評語時，發現一個詭異現象，當中呈現了不是大讚就是勁彈的兩極意見。

好奇心湧上心頭，於是決定要親自光顧探個明白。

從倫敦Paddington火車站出發到達Maidenhead，再轉火車到Marlow，全程大概一小時。邊行邊欣賞小鎮風情，挺寫意。

The Hand and Flowers果然是徹頭徹尾的一間Pub，放置木枱木凳的那種。引頸四下環顧，全店食客均是清一色銀髮一族，也許是經濟富裕的熟年夫婦，才有餘裕來這店消費吧，不少食評批其濫收費用呢，譬如是普通如Fish & Chips也要700多港元。

全店的侍應倒是青春活力派的年輕人，當中不乏俊男美女，個個態度熱誠，壓根兒符合了米其林的基本服務要求，初步印象非常稱心。

細心讀著餐牌時，有個特別的發現。幾乎所有三星或兩星米其林餐廳的每道菜，都是主廚獨創的，但這個餐牌竟然出現了一道有百年歷史的英國名菜Omelette Arnold Bennett。（明日續）

英國 三星

上一則

1張照片1240萬元 曼雷「安格爾的提琴」創拍賣天價

下一則

難忘的事

延伸閱讀

紐約上州雲頂世界Catskills賭場往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

紐約上州雲頂世界Catskills賭場往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券
拒米其林祕密客登門 台灣知名粵菜餐廳打官司輸了

拒米其林祕密客登門 台灣知名粵菜餐廳打官司輸了
拒絕米其林「秘密客」登門 知名粵菜餐廳打官司輸了

拒絕米其林「秘密客」登門 知名粵菜餐廳打官司輸了
2022亞洲50最佳酒吧 台灣有5家 第1名在香港

2022亞洲50最佳酒吧 台灣有5家 第1名在香港

熱門新聞

人生提早規畫，即使步入晚年也能生活無憂，享受最美的風景。(Getty Images)

徵文╱我的退休計畫

2022-05-14 01:01

婚姻這條路

2022-05-09 02:00

試管嬰兒來報到

2022-05-12 02:00
藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

藍田巷100號

2022-05-08 02:02

她曾低估了他

2022-05-14 02:01
陳雨德把住家後院所栽種的芭樂，也拿來添加在自釀啤酒上，產生了更絕妙的風味。(圖：陳雨德提供)

家庭煮夫釀啤酒 陳雨德躍登國際裁判

2022-05-10 07:00

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係