一時心血來潮，在電腦上搜查香港 最新地圖，發現九龍城西頭村竟變成今日的賈炳達道公園，真是滄海桑田，令我十分感慨。有誰會想到這一大片的公園土地上，曾有個過一段新移民 自力更生的艱苦故事，香港有今日的繁榮，他們居功厥偉。

西頭村就在當年賈炳達道以西一帶的低窪地區，這裡有很多密集的村落，面積很大，至少曾容納過二、三十萬人；除西頭村外，西北有老虎岩、東方有東頭村和石硤尾。西頭村比較靠近九龍城市區，村口就在介乎今天的龍崗道與南角道之間。據悉這一群村落之所以成為新移民聚居的熱點，有其歷史遺留下的原因。當年此地是個政治孤島，不受港英政府管轄，可謂三不管地帶。由於無皇管，沒有政府費用，所以生活成本相對較低，有利新移民落腳。

我家當年移民香港，落腳地就是西頭村。家父帶的現金有限，勉強購買了西頭村內一間兩層的小沙磚屋；樓上作住家，樓下準備用來做些小生意，希望短期內能解決一家七口的生活。

當年我讀小學，住下不久，對附近環境印象深刻；這個密集的地方，有著許多千奇百怪的行業，都是在困難中用心思創造出來的小本生意。近村口，有一間油畫畫廊，專門製作廉價帆船山水畫，畫上題字都是「生意興隆，一帆風順」，製作簡單而且非常機械化；先在畫布橫向掃上深藍、淺藍、深藍三色，色彩由深至淺，又由淺至深，上藍代表天，下藍代表水，中加山線和一艘帆船，加些倒影，然後題字，畫作完成。千篇一律，毫無藝術可言，卻很受歡迎，勝在價錢便宜，一般人喜歡購買此類畫作，用以祝賀店鋪開張之喜。

隔壁是水桶和垃圾鏟製造工場，他們別出心裁，利用報廢空火水罐製造成水桶和垃圾鏟，廢物利用，成本低，生意不俗。

我家對面還有一家專門修補瓷碗和砂鍋的店鋪，手工好，工錢便宜，比買新的會省很多，幫襯的人不少。

凡此種種，都創意十足，其中，當然有成功有失敗，但很能刺激新移民的創業靈感，比起人浮於事的主流社會覓職，容易得多。

家父受此感染，靈機一動，記起他兒時鄉間的杏仁糖水，製作簡易：只需用新鮮杏仁，用石磨磨碎，加冰糖便可做成。成本低，收益大，於是我們在住家樓下開了一家杏仁糖水店，還因此提攜了一個來自大陸同鄉的近親，成為我們的幫工。後來因為家父不懂生意，倒閉結束，但家父並不因此而氣餒。

有一次，他路經一洗衣店，看到洗衣場裡剛洗完的衣服，很易沾塵，靈機一動，想為他們製作透明防塵膠套；為求美觀耐用，採取雙層透明膠紙中加方格線網，然後縫上布邊，做成衣袋套，既防塵又能透視衣服顏色。

計畫既定，家父隨即訂製十多個拉格線的木框、大型糊貼膠紙用的膠水盤、一台二手縫紉機。用樓上客廳作工場，實行全家總動員；我們姊弟三人負責用木框拉綿線，姊姊讀上午學校，下午放學後工作；我和弟弟就讀下午學校，上午工作；家父和表叔負責在拉好的綿線框，糊上雙面膠紙；媽媽負責用縫紉機做縫合和衣套邊，大家勤力分工合作。爸媽在周末兼做推銷工作，接取訂單。

由於是家庭式製作，手工好，成本低，我們居然做得頭頭是道，不只養活了一家人，並可賺夠錢，買樓搬去主流社區居住，從此，離開了貧窮的西頭村。