德國 哲學人才濟濟，談起德國哲學家，今人多提起康德、叔本華、尼采、海德格爾、胡塞爾等大師，而數十年前一度最受關注的黑格爾，近年相形冷落。其實講東西文化融合，黑格爾哲學有很多切入點，儘管黑格爾本人不認識中國，嘲弄中國文化只是「華麗的廢墟」。

康德是德國古典哲學創始人，其重要性，借用兩個評語，其一是美國哲學家杜蘭(Will Durant)說：「如果一個人要做哲學家，他先要成為康德門徒」；其二是比康德晚了兩代的叔本華說：「如果一個人不懂康德，他只能算是個小孩。」

康德最具影響力的作品是「純粹理性批判」。在此書結尾，他論證所有哲學最終都旨在回答三個問題：「我能知道什麼？應該做什麼？可以希望什麼？」這本書在其生命走到盡頭時，他已建構出一套針對這些問題的系統性、革命性以及睿智的答案。

康德的理論基礎是「超驗觀念論」，強調「我們可經驗的事」與「我們無法經驗的事情」之間的區別。在回應「我們能知道什麼？」的問題，他認為我們能認識自然，但無法回答深層的形上學問題。

比康德年輕46歲的黑格爾當然懂康德，不過他又想超越康德，可惜其思想體系玄奧，叔本華更直斥他是江湖騙子。當年黑格爾和叔本華同在柏林大學開課，他們的學生都只有三名，但黑格爾已成權威，叔本華不怕詆譭權威，後生可畏。

黑格爾與康德最大的不同之處，在於康德基本上思考一個人的「自我」，而黑格爾則重視歷史，並且將歷史所連結的民族與國家以至全人類視為一體。黑格爾認為，雖然人的認知有界限，但人類藉由社會建立，可以超越個人界限。