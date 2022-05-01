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外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

趁在生丟掉無用物

〈每日驚艷〉張宏

天氣開始回暖，又是收拾冬衣之時。每年收拾冬衣和夏衣，雜物繁多，費時費力，不免陷入深深的反思︰「我的人生中真的需要這些東西嗎？甚麼是必要的，甚麼只是想要的？」

剛好觀看Netflix的節目「Less is Now」，講述「簡約主義」（Minimalism），有一個發人深省的片段。節目主持人喪母，他哀傷之餘，到母親生前居所收拾遺物。一踏進門口，發現母親65年人生的所有東西都收在家中，櫃子裡有無數衣服；廚房有數不盡的杯碟用具；車房裡有不知名的用品、機器、零件和電線；兒子小學開始的成績表、功課冊，全部收在床底。

做兒子的，甚麼應該留？甚麼應該棄？結果，他發現母親一直保留的無數物品，大部分都是「不必要」之物。他果斷地聯絡慈善團體，將可以使用的物品送的送、賣的賣，全部處理掉，出售的款項全部捐贈給曾經支援母親治病的團體。屋裡他只保留了一小盒物品，包括一些以往的文件、幾張珍貴的照片。

看到這裡，令我驚覺要認真思考「身外物」與自己的「人生」，環顧自己房間，一旦去世，原來很多都「不必要」。在生時沒有用，死後無人要，何不趁還在生時丟掉無用之物？簡約不等於貧乏，好好斷捨離，反而為人生多留一些空間做想做的事。

Netflix

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