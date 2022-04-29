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聲明學

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛學有所謂「五明」，即聲明、工巧明、因明、醫方明和內明。「五明」其實都來自古印度的學術，其中的聲明學，是明白聲音的學問，其內容又可分為三種：有聲音的、沒有聲音的、非有聲非無聲的。

先講「有聲音的聲明學」。古代的高僧大德，可以根據經典以及個人在修行的體驗，編出梵唄、梵唱、誦經，以某種特殊音律幫助修行人協調身心，使身心安詳。這其實是利用聲音的不同頻率，跟身體的組識和器官引起共鳴、共振或互相抑制，達到治療及協調身心的效果。

至於「沒有聲音的聲明學」，佛像的手印就是一個很好的說明。所謂的「手印」即手指所結的印契，梵語稱mudra，又稱「印相」。這種印相本來是原始印度教用來表意的身體姿勢，後被佛教吸收接納，成為修行和造像藝術的符號系統。

若從醫學角度看手印，不同手指有不同經絡，代表不同的生物能量場：大拇指是肺臟經絡；食指是大腸系、神經系統；中指是血液循環系統、免疫系統；無名指是內分泌系統；小指是心臟、小腸消化系統。所以不同手指疊在一起、交叉一起，自然就會產生共振。

最後是「非有聲非無聲的聲明學」，指超出聽覺範圍以內的聲音。首先是量度頻率的單位是赫茲(Hertz，簡稱Hz，以德國物理學家赫茲命名)，而正常的人耳能聽到20赫玆到2萬赫玆頻率的聲音，可是海豚和飛蛾，就能聽到15萬赫茲頻率的聲音。

我們現在可以聽到聲音傳得不遠，因為這種音波使空氣中分子會互相摩擦，消耗大量能量。但人體內生物場，只要憑著意念，可發出超低或超高頻率的音波，叫做次音，不受空氣干擾，傳達數千公里之外。

印度 醫學 德國

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