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中國式幽默

〈六合飛翔〉岑逸飛

或說「幽默」一詞是林語堂音譯英文的humour。其實第一個將humour譯成中文的並不是林語堂，而是國學大師王國維，時間比林語堂的譯法早18年。他在1906年出版的《屈子文學之精神》，將humour音譯成「歐穆亞」，認為這是一種達觀的人生態度，可惜跟著沒有展開論述，才讓日後林語堂的「幽默」一詞大行其道。

甚麼是「幽默」？

《辭海》上的解釋是：「通過影射、諷喻、雙關等修辭手法，在善意的微笑中，揭露生活中的訛謬和不通情理之處。」精神分析大師佛洛伊德則認為，幽默是以社會許可的模式，表達被壓抑的思想。

通過幽默，個人可以不需要恐懼自我或超我的反擊，自由宣洩，在笑聲中釋放能量。有時幽默一下，嘲笑一些令人煩惱的事，有助減輕焦慮。

然而純粹是令人發笑，可稱為滑稽。西方人的幽默要帶點機智，英文稱為wit 。難怪有種意見認為，一個人的幽默能力與其智商息息相關。林語堂也說，最上乘的幽默，是表示「心靈的光輝與智慧的豐富」。畢竟幽默是要通過巧妙的語言，其特徵不用直敘，而是用曲折、含蓄的模式表達，使人領悟。

或說中國人是不懂幽默的民族，但筆者認為，中國人應是理解幽默的，因為中國歷史久遠，有上千年連綿不斷的文明史記錄，而隨著社會文明進化、人間交往複雜化，會出現許多不便直說等曲折語言模式，日漸形成幽默的文法。

事實上，中國式的幽默，與西方的幽默不同，它是在插科打諢之中，說明事物的自相矛盾，或者是通過比喻，誇張的手法，對不良或愚蠢行為進行揭露、批評或者嘲笑，以達到批評和諷刺的目的，這可說是一種寓教於樂的勸誡方式。

佛洛伊德

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