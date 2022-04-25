強尼戴普（Johnny Depp）曾兩度被選為世上最性感的男人，現年58歲了，只要小心控制體重，不容許發胖的話，他依然好看，仍是個不折不扣的型佬。

打從九○年代初的黑色喜劇電影 《剪刀手愛德華》（Edward Scissorhands）開始，強尼的事業便一觸即發。那個雙手是剪刀的男人傻兮兮的，太可愛了，任何國籍的影迷都愛死他。《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）電影系列更是不得了，讓強尼名成利就，他曾是片酬最高的演員，極受歡迎。

以一位極紅的男星來說，強尼的緋聞 向來不算太多，除了曾略為傳過的名模和女星之外，他與同居女友法國女歌手Vanessa生活低調，兩人育有一子一女，關係維繫了十多年。

可惜，強尼的命運與好男人形象，卻於2012年開始備受嚴峻考驗。那年，他跟Vanessa分手，其後搭上年輕演員安柏赫德，他們從訂婚、結婚至離婚卻只歷時三年。然後強尼被前妻指控酗酒和向她施以暴力，由安柏偷拍強尼對她發脾氣的YouTube短片，對他非常不利。

究竟強尼戴普是一個家暴 的施暴者嗎？

不僅世人想知道真相，當事人強尼更想世人還他清白。他控告前妻誣衊他，令他形象受損，從而損失影片合約，要求對方巨額賠償的案件正在審理中。

一幕幕人性最醜陋的場面陸續於庭上登場，怎能相信兩位主角曾經深愛過？