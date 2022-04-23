我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

菊花與白菜

〈六合飛翔〉岑逸飛

談蓮花，畢竟少不了充滿佛家的色彩，用蓮花來講儒家或道家似有點格格不入。歷代講儒家可用蘭花，而講道家或可用菊花。菊花大多生長在偏僻的地方，一副與世無爭的樣子，因此周敦頤在《愛蓮說》中寫到：「菊，花之隱逸者也」。

難怪喜歡田園生活、有隱逸詩人之稱的陶淵明酷愛菊，有「採菊東籬下，悠然見南山」的怡然。想那時，陶淵明隱居的地方一定很孤寂，一般嬌豔的名花不會在那裡生長，只有菊花與他為伴。也因此，陶淵明對菊花有著特殊的好感。

陶淵明寫菊花詩句還有：「秋菊有佳色，裛露掇其英。」《飲酒其七》；「三徑就荒，鬆菊猶存。」《歸去來兮辭》；「酒能祛百慮，菊為制頹齡。」《九日閒居》。不過菊花雖是隱逸，也有它不清高的一面。

例如李清照的「簾捲西風，人比黃花瘦」，這裡的黃花似是殘菊，一點也沒有道家的逍遙。而唐代黃巢的詠菊詩：「待得秋來九月八，我花開後百花殺。沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。」這裡的菊花，氣勢迫人，甚至殺氣騰騰!。黃巢還有另一首《題菊花》寫道：「颯颯西風滿院栽，蕊寒香冷蝶難來。他年我若為青帝，報與桃花一處開。」詩中表現出頑強的鬥志和必勝的信念，一點也沒有道家色彩。

講道家我反而想到白菜，「要想不死，腸中無滓。」這是道家修行之語，而白菜刮腸效果甚好。國畫大師齊白石有幅大白菜圖，獨論白菜為「菜中之王」，並讚「百菜不如白菜」。民間說「豆腐白菜保平安」，白菜是平常菜，林子祥唱的《分分鐘需要你》，有句謂「鹹魚白菜也好好味」，正是道家講少思寡欲的鮮活反映。

上一則

林則徐：終為中國患者，其俄羅斯乎！

下一則

削荸薺

延伸閱讀

隨緣

隨緣
上海封城 李立群缺糧嗑饃？現改口「物資足夠還變胖」

上海封城 李立群缺糧嗑饃？現改口「物資足夠還變胖」
華府4月2日古籍講座 詳解論語中的君子

華府4月2日古籍講座 詳解論語中的君子
白菜一顆12元馬鈴薯一顆8元 上海疫情菜價離譜遭罰

白菜一顆12元馬鈴薯一顆8元 上海疫情菜價離譜遭罰

熱門新聞

元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02

毛孩子上法庭

2022-04-17 02:00
巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38

名醫的誤診

2022-04-16 02:02

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光