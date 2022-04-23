談蓮花，畢竟少不了充滿佛家的色彩，用蓮花來講儒家或道家似有點格格不入。歷代講儒家可用蘭花，而講道家或可用菊花。菊花大多生長在偏僻的地方，一副與世無爭的樣子，因此周敦頤在《愛蓮說》中寫到：「菊，花之隱逸者也」。

難怪喜歡田園生活、有隱逸詩人之稱的陶淵明酷愛菊，有「採菊東籬下，悠然見南山」的怡然。想那時，陶淵明隱居的地方一定很孤寂，一般嬌豔的名花不會在那裡生長，只有菊花與他為伴。也因此，陶淵明對菊花有著特殊的好感。

陶淵明寫菊花詩句還有：「秋菊有佳色，裛露掇其英。」《飲酒其七》；「三徑就荒，鬆菊猶存。」《歸去來兮辭》；「酒能祛百慮，菊為制頹齡。」《九日閒居》。不過菊花雖是隱逸，也有它不清高的一面。

例如李清照的「簾捲西風，人比黃花瘦」，這裡的黃花似是殘菊，一點也沒有道家的逍遙。而唐代黃巢的詠菊詩：「待得秋來九月八，我花開後百花殺。沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。」這裡的菊花，氣勢迫人，甚至殺氣騰騰!。黃巢還有另一首《題菊花》寫道：「颯颯西風滿院栽，蕊寒香冷蝶難來。他年我若為青帝，報與桃花一處開。」詩中表現出頑強的鬥志和必勝的信念，一點也沒有道家色彩。

講道家我反而想到白菜，「要想不死，腸中無滓。」這是道家修行之語，而白菜刮腸效果甚好。國畫大師齊白石有幅大白菜圖，獨論白菜為「菜中之王」，並讚「百菜不如白菜」。民間說「豆腐白菜保平安」，白菜是平常菜，林子祥唱的《分分鐘需要你》，有句謂「鹹魚白菜也好好味」，正是道家講少思寡欲的鮮活反映。