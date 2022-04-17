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超人爸爸

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

三歲小娃娃是個超級大喊包，正所謂：「郁啲都喊，係又喊，唔係又喊。」

她放大喉嚨號啕大哭時，聲音震耳欲聾，令人煩躁不安。她於早晨起床一刻，大哭；吃早餐時稍為遇到不順意嘛，放聲哭；明明是高高興興地看動畫的，突然又哭；每次一家外出坐於車上時，哭得更厲害…

真奇怪，這個孩子出世時不僅不是喊包型，她趣致可愛還會經常笑的呢，究意何時開始變喊包？「大概有半年多啦，並且愈嚟愈嚴重。」媽媽蹙起了眉頭。

謎團立即解開了，我盯著媽媽懷裏的另一嬰兒問：「弟弟有六個月大吧。」媽媽睜大了眼：「又關事咩？」三歲姊姊經常哭，有可能是爭寵的反射行為。

料不到間接鼓勵了小娃娃大哭行為的，竟然是爸爸！打從弟弟出世後，媽媽已給搶走了，她終日會抱著弟弟餵哺母乳，那麼爸爸就不容有失了。「係呀，阿女近來的確會經常大聲話爸爸係屬於佢嘅」。

早晨起床，叫醒她的竟不是爸爸，難道他又去了弟弟那兒？哭呀、要放聲大哭呀！嚇，爸爸果然像超人般迅速現身來抱抱女兒。早餐時要多吃麵包、看動畫時要爸爸陪，又或坐車時要駕車的爸爸多留意她，哭吧！超人爸爸會立即跑來抱抱呀…

小孩子心中不快，未懂以言語表達，哭是他們的權利，爸爸跑來關懷是對的，但切勿過分緊張，亦毋須甚麼都依她。

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