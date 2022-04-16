在書畫界，倪瓚是元代南宗山水畫的代表畫家，其作品以紙本水墨為主，間用淡色。前景中的樹木和空白處的楷書題款，幾乎成了倪瓚個人的符號。

倪瓚與黃公望、王蒙和吳鎮，並稱「元四家」，得到明代畫壇領軍人董其昌的推崇，並且把他列於首位。他的畫作，喜歡用乾枯線條和淡墨，意境清幽孤寂，其典型構圖，是一河兩岸的三段式，第一段是遠山，第二段是留白的水面，最前面的第三段則是陸地、石頭和枯樹。

筆者曾在博物館 參觀過《雲林宗脈》畫展 ，這其實是安徽博物院所藏的新安畫派作品展。倪瓚取字雲林，出身於江蘇無錫，而新安畫派，則是活躍於安徽省新安江和黃山一帶的繪畫流派，畫家多是明末遺民，因逃避政治而到此隱居，稱之為「雲林宗脈」，大概因為他們承襲了倪瓚山水畫的畫法。

不過，同樣是乾筆枯墨，倪瓚的畫作，讓人看到閒適。倪瓚歸隱後泛舟五湖達20年之久，研究佛學，後來又入全真教出家，多交遊博學多才之士。他創造的「折帶皴」，是平遠畫法的典型，取材於太湖一帶平原風景，其畫蕭瑟幽寂，寒林淺水，不見人蹤。

至於新安畫派畫作，則頗能顯現氣節操守，還加上詩文來抒懷明志。早期這些畫家的風骨，如漸江、查士標、孫逸、汪之端、戴本孝、鄭旼等，造就其清淡冷漠、意趣荒寒的風格。漸江是蕭疏澹逸之中有孤迥；查士標雖風神懶散，卻氣韻荒寒；孫逸以簡淡之筆滌除塵慮；汪之端擅用渴筆焦墨，顯現蒼鬱意態；戴本孝有疏秀清遠的氣象；而鄭旼則見淡渺的意境。