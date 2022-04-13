「嗱！等我塞錢入你袋啦！」本來已夠健談的他，兩杯往肚裡灌之後，更見豪邁奔放，正在滔滔不休地大談他的威風史。

他眼中兩個乳臭未乾的後輩，其實都已年屆40有多。此刻，他倆都強擠出笑容，保持禮貌地靜聽他的教誨。

「當年我為咗接近佢，足足大費周章咗一年！」他搖頭晃腦驕傲地大聲吼叫，詳述他當年是如何設置計謀接近那個大人物和怎樣耐心地取得他的信任。

老實說，那不過是一般城市人都熟諳的生存伎倆，學懂怎樣攀龍附鳳借人上位而已，而他口中所提及的那位大人物，其實早已退休 不在其位了。不過，他自吹自擂提及所有跟他曾有密切關係的名人，若不是已退休就是已經蒙主寵召了。

「你哋要學我咁，有樓有車有老婆有仔女。」他誇耀地說。

那兩位後輩一人稍微伸舌頭濕潤嘴唇，另一人抓抓鼻翼，臉上同時浮現苦笑。他們心裡可能在嘰咕：「大叔，你好命出生得早，發跡於八十年代，我哋呢輩人即使比你辛苦十倍，也拿不到十分之一的成就呢！」

「哈哈哈，你估我個舊同學喺大學讀邊一系？」他突然又轉到他已重複說了40年的低級笑話去，又是什麼農務吧。

這人不論是所說的笑話、談及的人物，甚或他穿的衣飾、戴的眼鏡和大腦思維，統統都是牢牢地停留於他最感風光的八十年代，從沒進化呢。