一種食品兩種名稱，中國北方叫餛飩，廣東、香港 稱雲吞。出現這種狀況，是由南北區域民衆語音所致：餛飩漢語拼音是：hún tún，粵語為：wan4 tan1，音同「雲吞」。這便是餛飩、雲吞稱謂的由來。

餛飩是中國傳統食品，起始於中國北方。西漢揚雄所作《方言》中提到：餛飩是餅的一種，差別為其中夾內餡，經蒸煮後食用；若以湯水煮熟，則稱「湯餅」。

古人認為餛飩是一種密封食品，因為沒有七竅，故而稱為「渾沌」，後來依據中國造字規則，改為「餛飩」。這一時期，餛飩與水餃並無明顯差別。

雲吞食品唐宋時期傳入廣東，廣東曾經出現過雲吞麵「四大家族」叱咤風雲，相互爭鳴的壯觀年代。只可惜隨後光陰歲月，由於戰亂或者後繼無人等原因，正宗雲吞麵在廣州開始沒落。

但流傳到香港的雲吞麵，卻被店家越做越好、越做越大，逐漸演變為香港特色美食 之一，成為香港飲食文化中不可或缺的一部分。

香港雲吞麵興起上世紀五○年代，正是香港經濟最低谷時期。

早期的雲吞以全豬肉製作，曾經盛傳「淨肉雲吞」名稱。後來經店家不斷改良與完善，逐漸形成別具一格的港式雲吞：無鮮蝦不成話。而且味道、口感、外形、色澤俱佳，其中麵條有蛋香，爽滑彈牙。

湯底用雞、豬骨和大地魚清燉，澄清透澈，鮮香撲鼻，凸顯了港式雲吞麵的獨到特色。

過往幾十載時光，身為北方一介草民，得益於「近水樓台先得月」，我品嘗了不少的餛飩，也多次目睹街頭攤點現做現煮餛飩過程：餛飩皮挺大，但包製人員僅放入少半羹匙豬肉餡料，單手用力一捏就成了。湊夠一碗數量扔進開水鍋裡，煮熟後撈進碗，放進蔥花、紫菜、蝦米、鹹鹽、香油，最後倒入白開水端給食客；味道不錯，只是冷眼一看，如同一碗夾雜零星肉餡的麵片湯……。大飯店裡的餛飩挺像樣，但也只是個頭稍大一點、肚餡略多一些，味道稍顯醇香罷了。

品嘗到南方雲吞是在旅美前，我與妻子到廣州領事館簽證 期間，在路邊一家小吃店要了兩碗雲吞。服務員端上餐桌，我立時眼睛一亮：透亮的麵皮、碩大的蝦仁、誘人的色澤、鮮香的味道。我們兩個東北佬一下子喜愛上了廣東雲吞，逗留廣州期間，連續吃了好幾頓。

旅美後，兒子、兒媳領我們老兩口專程造訪他倆鍾愛的香港小吃。我們品嘗過地道的香港雲吞麵後，情不自禁再度讚嘆：香港雲吞麵更清香，更好吃。

趁機打探，獲悉香港小吃製作的雲吞，除了皮薄蝦大餡多之外，更獨到的是在高湯中煮熟後，撈進碗內再倒一點高湯，之後放入大地魚乾、蝦子、蝦殼、豬骨、大豆芽等。難怪一個香港小店製作的雲吞麵，也是如此鮮香無比。

憑心而論，餛飩、雲吞雖為同類食品，但因地域不同，食材不同，湯水不同，配料不同，不可相比。如若非要相提並論，我要說，香港的雲吞麵更讓人眼熱心動，更讓人生津垂涎，更讓人爽口潤齒，更讓人吞咽入腹……。