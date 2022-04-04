上次談及一位兒童天才歌手Sophie Fatu，她參加《America's Got Talent》時只有五歲，高唱一曲《My Way》技驚四座，但不曉得小女孩是否過分老積（老成）而未獲評判青睞。

雖然Sophie未能晉身決賽，卻無阻她的星途發展。其實，早於她一歲牙牙學語時，已能隨著唱片高歌，媽媽亦從此定時將天才小女兒的歌唱片段，上載社交媒體。

現年九歲的Sophie已擁有眾多追隨者，每個片段隨時有超過100萬的點擊率。她更是廣告商的寵兒，代言眾多商品。小小年紀亦已進軍影壇，開始接拍電影 ，她該已成為小富翁了。

但有個現象卻有點兒詭異，為何所有Sophie的短片都會關掉comments部分？

細心查看，果然揪出原因來，是因為評語中不乏惡毒負評，奇怪的是，網民攻擊的對象竟然不是Sophie，而是她的媽媽Victoria。

「你個樣好假，是整容的嗎？」

「請你停止將女兒當搖錢樹吧！」

「你真是一個恐怖的媽媽！」

其實，這位俄羅斯 媽媽同樣是音樂天才，她精通鋼琴，也曾獲獎無數，也擁有美麗的嗓子，於短片中經常會與女兒合唱。母女合唱理應是無限溫馨的，何解網民會如此反感？

也許太美、太高調會惹人反感吧！小天才的媽媽該是樸實內斂的，這是眾人既定的思維。又有誰會忖量帶著三個幼孩的單親媽媽Victoria，日子有多艱難？