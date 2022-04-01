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《馬前課》預言

〈六合飛翔〉岑逸飛

中國預言書，除了《推背圖》，還有《馬前課》。《馬前課》寫作年代至今不詳。相傳作者是三國時諸葛亮夜觀星象，洞悉自己時日無多，故決心把所知天機寫成書，名為《馬前課》。從字面上講，就是在出兵前在馬前起卦。

全文共14課，每課4句，每句4字，預言時間估計由三國後至公元2000年後，在文未八六老僧白鶴山守元的按語是：「孔明《馬前課》乃軍中閒聊之時作，此以示後人趨避之方，此14課為《馬前課》中之別裁，每課推一朝，其盛衰治亂可得諸言外至14課止者，兩次來復之期也……，天道循環明者自明，昧者自昧……。」

《馬前課》每課預言一個歷史時代，而且每課都按順序排列。前10課從當時蜀漢開始，到中華民國誕生。以第9課為例：「水月有主，古月為君，十傳絕統，相敬若賓。」

這課應是講清朝。「水月有主」，「水」為「清」字的水字旁；「月」為「清」字右半邊的「青」字的下半截；「主」字形就如「清」字右半邊的「青」字的上半截。

再看「古月」，合起來是「胡」字，是古代對少數民族的統稱。「古月為君」指的是清朝是少數民族建立的王朝，而清朝確是東北滿族建立。至於「十傳絕統」，按清朝入關以來共十位皇帝，從順治起，歷經康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、 宣統。「十傳」就是指這十位皇帝，「絕統」指最後一位皇帝年號是「宣統」。

1912年年2月13日宣統正式頒布退位詔書，新的國民政府允許退位的清帝依然住在皇宮裡面，給其訪華的外國元首待遇，漢、滿、蒙、回、藏五族共和，這也許是「相敬若賓」之意。

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