突如其來的假期，腦海裡首先想到：「可以去日本 旅行會多好。」3月中旬，櫻花還未盛開，但滿園金黃的油菜花，倒也是賞心悅目，不過這一切都只是期盼。幸好午巿還可以堂食，到料理店來一頓廚師發辦（無菜單料理），和式的裝潢，伴隨廚師娓娓道出每貫壽司的產地，總能夠慰藉網上旅遊的日子，不過，壽司吧台常有愛挑剔的食客，總覺得哪裡有進步的空間，剛遇上有位客人，質疑壽司飯為什麼是酸的。

這問題也挺有意思，平日習慣吃迴轉壽司，又或者是超級巿場的外賣壽司，那方方正正的機器製壽司飯，向來是被嫌棄，又或只是充當飽肚物而已，我們只想吃飯上面的刺身。但在真正的壽司店，醋飯的作用不是飽肚，而是提味，令魚生增添味道，不然，倒不如吃刺身好了。壽司飯做不好，魚生再新鮮也是徒然，師傅要掌握好食材、醋飯、山葵的分量，最後壽司才能夠在食客口裡散發出應有的旨味（鮮味）。

這種食法經歷了漫長日子的演進，古時候沒有冷凍技術，海產很難保存，日本自中國學習到不同的發酵方法，藉此延緩魚肉變壞，較常用的是把魚放進米飯內，讓魚和米飯一起發酵，這方法可以把魚肉保存得更長，而且也形成了很獨特的風味。

但到了江戶時代，這種製作過程繁瑣的食法，走不進快速發展的城巿生活，於是人們索性用醋來拌和米飯，用醋的酸味直接代替了原本發酵的酸味，再經過細節的改良，大概在200年前的江戶巿，就出現了「握壽司」，也就形成了今日壽司的雛型。可以說醋飯是壽司飯應有的味道。

理想的壽司飯最基本的是質感，拿起來不散掉，放入口能鬆軟散開；其次是味道，太香的越光米，會搶去材料的滋味，所以要用味道淡，而且帶油脂的小粒米，例如宮城縣的笹錦米，這樣的米做的醋飯，就算溫度下降了，仍然能夠保有原本的美味和口感。師傅要掌握米飯的質素，按照季節溫度調整醋的分量，一般人在夏天會較難感受到鹹味和酸味，但到冬天則會變得敏銳，這些全憑師傅的經驗來作出調整。

所謂「廚師發辦」，就是指交託給師傅，那就無謂自作聰明諸多挑剔，倒不如靜靜的享受每貫壽司，幻想一下漫天櫻花的詩情畫意。