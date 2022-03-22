1969年初，我們一家從閩東南小城石碼乘坐一輛老舊的客車，到南靖山區插隊落戶，汽車 進入60多公里之外的船場甘芳嶺後，就喘著粗氣，像老牛一樣時左時右爬坡，偶爾坡度平坦一點，片刻之間又是艱難的攀登。靠山的一面是亂樹倒掛，靠谷的一面是無敵深淵。

不知過了多久，我的整個身子猛一下子向右傾斜，馬上又歪倒向左邊。向坡下看，山腰斜躺著一條水蛇般的黃色的帶子，那就是我們剛剛爬過的天嶺公路。

後來我才知道，這個路段就是著名的天嶺大彎，在同一個陡立的山坡斜面上做360度的向左向上大轉彎，讓你驚心動魄。天嶺大彎上去兩公里就是頂坡，坡下千里林海浩瀚。下坡之後，汽車在曲折狹長的路段下滑，地勢逐漸寬闊，很快就到了書洋公社，這就是我們下鄉的地方。

我插隊的村落接近書洋公社兩公里，住在一個有200多年歷史的四角樓。我一直是在這個每個工分只有四分錢人民幣的隊裡勞動，一年到頭吃不上兩斤肉，還好我家還有點海外親人支持，日子勉強度過。但想回石碼看看的話，就要勒緊腰帶，還要向父母要錢買車票。

那時我很羨慕那些認識卡車司機的朋友，有一次我們三人擠在只有兩人位置的駕駛副座，冒著危險坐車回家。

還有一次，我就乾脆騎自行車回家，為了縮短上天嶺四公里的路程，我扛著自行車抄小路。那是一條鋪著石階向上延伸一公里的古道，兩邊是茂密的樹林。這條小路，留下太多的汗水和記憶。

為了增加收入，我的母親養豬，而書洋的豬仔比較貴，有一次我和60幾歲的老爸爬山越嶺幾十公里，到船場墟買豬仔，來回都是走這條小路。我們大清早就出發，回到家裡已經天黑。

1975年，因為暴雨 導致天嶺大彎路段塌方，我由隊裡派出到天嶺大彎修路，住在天嶺公路坡頂的天嶺茶場。我們每天要從茶場走下坡兩公里，在公路邊坡的最高點，清除崩塌的土石方，首先要砍掉山上的樹才能把坡度切下，然後按照工程要求挖樹根、砍樹頭、撬石頭、炸石頭，削好坡度，再把挖出來的所有泥沙石頭裝上板車，再推到公路邊沿，倒入大彎底下的萬丈深淵。

白天我們幹活，晚上住在茶場的宿舍裡，這裡的民工來自南靖各地，有位40幾歲的工地管理員，是南靖縣數一數二的中國象棋高手，我經常向他請教棋藝。有時雨天不能幹活，我們就一直下棋，他讓我三先我都無法贏他。真是人生如棋，棋逢知己千局少。

我在隊裡勞動，每天只有掙八至九個工分，合計三毛多，收入很可憐。在大彎的兩個多月裡，每天有一元多的收入，還可以玩象棋，心情好多了。

民工中都是風華正茂的未婚青春兒女，異性互相吸引，幹活都不覺得累，平時男孩幫女孩幹活，女孩幫男孩洗衣服，時而打打鬧鬧，離動手動腳只是方寸之間，那是我下鄉之後，心情最美好的時光。

遺憾的是好景不長，有一次，我們大隊派人把我從天嶺叫回來，因為大隊文宣隊有演出任務，我這個後台主要人物不能缺席，我只好服了。文宣隊是業餘的，每年都有演出任務，常常是爬山越嶺到偏僻的山村演出樣板戲、薌劇和各種形式的節目。除了演出有補工分之外，一年有半年的晚上排練時間，都是沒有工分的。

為了文宣隊，我付出太多了。我們全家六人落戶，父母年老，弟妹有的是半勞力，有的上學，唯有我是成年勞力，要扛起家庭的重擔，又要長年累月參加文宣隊活動，這樣打拚，就是為了多點收入，於是就來到天嶺當民工，但是這一點可憐的願望也被中途夭折，說老實人吃虧，真不假。

1980年我回城工作，1993年我移民 美國，天嶺歲月一直在我的夢裡縈繞。2015春我回國，天嶺還是56年前的老樣子，巍峨挺秀，雲霧繚繞。公路沿途峰回路轉，崗巒糾紛。天嶺是閩南通往閩西的一道天然屏障，汽車翻越天嶺大彎要一個多小時，所以政府已經著手開通甘芳嶺隧道。2016年秋我再次回國，甘芳隧道已經開通，十分鐘就通過天嶺大山，開車到書洋再也不必上天嶺了。

書洋是土樓之鄉，我在那裡11年，我把整個青春，都奉獻在這個第二故鄉。在那高高的天嶺上，有我的青春我的愛，有我不盡的思念和淚水。很想再走一次那條曲徑通幽的天嶺林間小路，現在不知是否還在？或者只能留在思念故鄉的夢裡。