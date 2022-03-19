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最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

外星生命

〈六合飛翔〉岑逸飛

嚴格來説，「外星人」這稱號有問題。外星生物未必似人，但人類的「自我中心」意識過強，或認為外星生命若有智慧，必與人的模樣差不多。其實外星生命若似一條大蜥蜴，也不足為奇。

研究外星生物，都會探究蘇美爾文明。蘇美爾為目前發現於美索不達米亞文明中最早的文明體系。通過碳14的斷代測試，表明其文明開端可追溯至公元前4500年。

蘇美爾人的神祇是蜥蜴人，中美洲的馬雅人則有雨蛇神，都擁有巨蛇的蛇頭和大腳，而中國的伏羲與女媧，也有爬蟲類身體，人首蛇身，為人類創造文明。中國古代神話，伏羲母親是華胥氏，生活在中國西北部，有次偶然看見沼澤邊有一個巨大腳印，好奇下用腳踩了一下，身子忽然有異樣感覺，不久就懷孕產下一男一女，男是伏羲，女是女媧。

如果神話是真的，則畫出《易經》八卦的伏羲，是外星生命與人類混血，《易經》含有宇宙規律，不足為奇。而劉子華推測的第十行星，命名為「木王星」，意思是比木星更大，這名稱要比蘇美爾人稱第十行星是「尼比魯」(Nibiru，意思是「渡船」)更有意思。木王星的引力巨大，若真的接近地球，地球會停止轉動，招來太陽

風暴和駭人海嘯，即使不是末日也是大災難。

相傳在伏羲年代，黃河冒出一隻龍馬，背上畫有黑白圓點的圖﹔過了800年的夏禹大洪水年代，洛水又冒出一隻神龜，背上同樣畫有黑白圓點的圖。如今已公認《易經》奧祕，全在《河圖》與《洛書》的數字排列，而古人所稱的「龍馬」，會否是太空船﹖「神龜」則是飛碟？

洪水 太空 風暴

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