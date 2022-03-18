熱戀中的小情侶，是什麼模樣的？

他們會如膠似漆的黏在一起，巴不得自己能生長於愛人的身體上，成為對方的一部分，務求一覺醒來，就能爭取每分每秒的相聚，永遠不用分離。

每對熱戀中的情侶，都曾經歷過理智麻木的階段吧，可是當自己做了爸媽之後，年紀又日漸衰老，竟然將輕狂熱戀期，忘記得一乾二淨了，今天只管狠批子女的不是。

對於熱戀中的小情侶來說，世界是褊狹得只容下他們二人的。哪怕股市跌2000點，又或哪個國家與哪個國家開戰，都跟他們不相干，更何況是疫情 禁足？

隨著香港 的疫情趨向緊張，不少家庭的氣氛也急轉直下，尤其是家中有年輕人正值熱戀期的。

有媽媽向我訴苦水，自從丈夫禁止女兒外出會男友以來，女兒就天天發脾氣大吵大鬧，有時躲在房裡哭泣，連飯也不肯吃。爸媽拿她沒辦法，又怕讓她外出會不幸染病。

也有爸媽不知所措，因為兒子天天依舊外出會女友，三更半夜都未回家。以前有夜市時，他們會流連快餐店，如今就只好熬在露天公園裡。天氣又突轉涼，若病了怎麼辦？

應對世紀疫情，任何人都該嘗試以開明的態度隨機應變，兵來將擋吧。

最後，那位媽媽親自駕車 ，把女兒送到男友家，讓小情侶在樓下公園短聚，以解相思之苦，偉大媽媽則在車廂裡等候呢。