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「居家自療」三件事

〈每日驚艷〉張宏

到底香港目前是「動態清零」？還是「與病毒共存」？界線愈來愈模糊，確診者難以入院，就算入院也未必有足夠的照顧，其他醫療服務大受影響，醫護人員壓力爆煲。現在人人要做的，就是好好照顧自己，一旦不幸確診，預備在家「自療」，準備好食物、藥物，未雨綢繆，以免加重醫護人員的負擔。

身邊有好幾位朋友紛紛確診，都被迫留在家裡隔離，我問候病人之餘，亦請教他們「自療」須知，以下就是綜合各家各派經驗，基本上要做的準備工作。

一、藥物，不久前提及，各種抗疫或者有助紓緩症狀的藥物，例如蓮花清瘟膠囊、退燒藥、喉嚨藥等等，因應家中人數，準備適當分量，以備不時之需。

二、食物，一旦中招，起碼被隔離七天。可於冰格儲存冰凍肉類、各式肉丸等。蔬菜則買一些可於室溫存放的種類，例如薯仔、紅蘿蔔、洋蔥等。當然，還有一些包裝好的食物，例如罐頭、速食麵、臘腸等等。

三、家居配置。其中一間房最好配有專用廁所，供確診家人入住，只可留在房間自己食。其他家人則可以在外面共用廁所，同枱吃飯，以及處理購物和做家務等。

計畫妥當，馬上召開家庭會議，與家人出動辦貨，卻沒有想像中簡單，下回再談。

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