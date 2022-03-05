「利用厚生」這成語，「利用」指盡物之用；「厚」指富裕；「生」指民眾。意思是充分發揮萬物的作用，使民眾富裕。孤立看這成語當然沒問題，但它其實是將原來出處的說法刪剪，有點斷章取義。原文出自《尚書•大禹謨》：「正德，利用，厚生，惟和。」這八個字，每兩個字代表一個概念，而「利用厚生」是貪圖方便，少了「正德」及「惟和」這兩個概念。

對於「正德，利用，厚生，惟和」，「正德」是本，「惟和」是果，而「利用厚生」，猶如無本無果。這四個概念，或實踐時成為四件事，要協調運行，是平治天下的首要謀略，而將「正德」置於首位，是「利用」、「厚生」的基礎，既能正人德，又能正物德，方能好好利用自然資源，達到生活富足的目的。

至於「惟和」這個果，意義更加重大，人文和法制都包括在內，既關聯著個人的安身立命，也關聯著群體的和諧，關聯著天地萬物的生生不息。「惟和」的原則，便是一切都要和平達到的，不是鬥爭達到的，也不是政爭達到的，更不是用戰爭達到的。

《尚書•大禹謨》的訓示，相傳來自堯舜，是提醒執政者治國理民所應盡的責任，第一個「正德」就包括很多。政治的道德，是做一個領導人本身必需的修養，先要端正自己的德性，使人品的修養到了最高處。唐朝孔穎達的注疏是：「正德者，自正其德，居上位者正己以治民。」所謂「上梁不正下梁歪」，領導人及其班子一旦其身不正，操守出了問題，如何管治老百姓﹖

而「利用厚生」之道，則可說是關注人與自然的協調發展，其中足以引導出「生態倫理」與「生態智慧」的獨特理念。