有一次，早上和晨運友在公園閒談時，我們談一些九死一生、大難不死、逃出鬼門關……，總之是生死一線間的事情。

有人搶先説：「我先說一個，為方便表達就當是我的經歷好了。」

他說他升中三時，學校去銀鑛灣集體旅行。大多數同學都在海灣的右邊戲水，他雖然換上泳衣，但只識划幾呎狗仔式；既換了泳衣，還是走下水中，躺在水上曬太陽，沒想到躺了半小時，已浮到深水處，睜開眼時，看到自己離岸頗遠。

一驚之下，他整個人筆直下沉，不知所措；想起自幼一起長大、遊戲的鄰居女生，最近邀他陪她去附近天主堂望彌撒，下意識心裡大叫：「天主救我！」

剛好那時腳已觸底，他用力一跳，竟然頭部就離開了水面。

他用力吸滿了一口氣，用盡洪荒之力，划向岸邊，他終於生還了！哪知道他剛和死神擦身而過！

他停口後，有人分享一些見聞，我也談我自己的經歷。

我剛出來教學時，學校恰巧需要一位童軍教練，沒經驗不要緊，但要在禮拜日下午，參加童軍總會的訓練，我接受了。

暑假時，團長以個人名義發信家長，在假期第一個禮拜日下午，連續三天，到西貢大潭涌露營，但他沒有邀請家長或資深童軍協助，也沒有預先和我討論訓練項目和出發日期。

明知我逢禮拜日下午有訓練，他卻自己一個人帶領24個學生，到野外三天。

為了學生安全，我客氣地和他商量：「即使我技能幼稚，你也無需人協助，但多一位老師照顧，對學生總是好的，我遲些到達營地，可以嗎？」他答應了。

於是我預先向童軍總會告假，那天早半小時離開。

當我背起背囊，準備上路時，陽光普照，但看見西貢那邊卻有烏雲。

我返回總會，向辦公室查詢西貢那邊的天氣預報，知道大潭涌那邊有雷雨，但那時還未有手機 ，不能聯絡團長，告知天氣狀況，只有借電話致電回校，查問童軍團是否已經出發？

「我急速趕往西貢，找他們回來。大潭涌的巴士站設在沙灘邊。

當走近時，看到學生們還在玩耍，我們可說是死裡逃生，因為翌日報紙報導：開往西貢大潭涌的巴士，到站下車的兩個鄉農，遭雷殛而死。

計算時間，正是我們集合回市區時，看見兩個鄉民，登上剛到站的那輛巴士。

有幸我及時知道天氣預報、也有幸團長沒有按計畫提早一班車出發，否則我必定會和鄉民乘搭那班巴士，下車後，和鄉民一起遭雷殛。

這一趟旅程，真的是生死一線間。