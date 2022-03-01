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請保護醫護人員

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

同理心，讓我們學懂了解別人的境況，感受人家的痛苦，從而施予衷心的同情與慰問。

此刻雖然身不在香港，卻能壓根兒感受港人的憂慮，尤其是家中有老有嫩的，若疫症無情找上門來，那怎辦？單是想像已教人惶恐不安了，那是一種精神的折磨。

我了解，也許是因為我曾感同身受。無時無刻緊戴口罩、袋中齊備洗手液、疫苗打足了三針、謝絕活動乖乖留家等等防疫措施，都依足指示做齊了，英國每天的確診人數依然曾經高達20多萬，那是今天的十倍，極之嚇人。

還有甚麼可以做？只知道天天乾恐懼不是辦法，當逆境迎頭來襲時，盡力保持心境寧靜倒是重中之重。

我在靜心搓揉麵糰做各款麵包時，腦海竄出了小時候修女們曾教過的經文：「在有絕望的地方，讓我播種希望；在有黑暗的地方，讓我播種光明……」

是同理心，讓我學習設身處地，代入此刻香港前線醫護的境況，究竟是甚麼一回事？加班再加班、身心俱疲，大家只得一雙手卻來了源源不絕的病人，有人痛苦呼喊、有人辱罵，不要奢望甚麼休息或睡眠了，上廁或飲食的時間也可能騰不出來……目睹身邊一個又一個同袍倒下來，還要擔心將病毒傳染家人而不敢回家去……

你有同理心吧，請做好本分，請好好保護前線醫護。公費讓他們入住酒店，讓他們安心稍作休息，如此謙卑要求也絕不過分吧。

香港 口罩 疫苗

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