從來都沒想到，有一天出門戴口罩 有如帶門匙一樣重要。自2019年疫症流行以來，每天出門，不管散步或購物都必須戴口罩。起初很不慣，還有一點抗拒，認為戴口罩不是向人表示自己有病，就是認為戴口罩的人有病；後來看到政府宣傳標語說，戴口罩不單是「保護」(protect)自己和他人，同時也是對別人的一種「尊重」(respect)，才不再介意。

剛開始戴口罩，有許多有趣經歷，我居住的是合成樓，每天戴口罩與鄰居碰面，彼此相見竟不相識，只憑常見衣著來互相辨識，不禁黯然失笑；乘坐升降機上下樓宇時會遇到鄰居，大家開始有些顧忌，很快便有不再共乘的共識，互相禮讓，先行者向禮讓一方致謝，如此竟增進不少鄰居感情。

每日早上在附近山區散步時，由於疫情 步行的人增多，大多是附近鄰居，很多都在同一時間出來步行，相遇時大家會保持距離，相互迴避，遇逆行方向者，則走出馬路旁的單車車道，以免過於接近對方，總盡量保持雙方六呎的距離；被禮讓的一方，通常會向對方舉手致謝，大家都感覺非常良好；雖然互不相識，日子久了都變成熟悉的朋友，只是大家戴著口罩不便交談，僅用手勢致意，但非常友善。希望有一天疫情過後，大家能結交成朋友，那就真的太好了。

談到戴口罩是尊重和保護別人，免被病毒感染，但在與人語言交流時，其實頗有障礙。因為平時交談時，習慣運用臉部表情和高低語調幫助傳達感情，但當戴上口罩，便難施其技，甚至變成語音模糊，詞不達意。幾年前便有過戴口罩探病，言詞不清的尷尬經驗，幸而有孫子解圍。

那次經歷是發生在香港一家大醫院，當時我和內子和一群近親去探望臨終的外母，院方要每個人戴上口罩以免把病毒帶到病房，感染虛弱的病人。當時睡在病床的外母已102歲，她並沒有嚴重疾病，只是已到油盡燈枯的最後時刻，身體非常虛弱，要靠導管進食。當時她意識清楚，只是不能言語非常痛苦，她知道她的子女、女婿、媳婦都聚在身旁探望她，卻欲言難語，愁眉深鎖，各人見狀，毫無辦法。

由於當時大家戴著口罩，無法清晰表達關懷的情意。正在此時，外母的孫子到來，知悉困境後，戴著口罩在眾人圍繞下，走近外母床邊開始向嫲嫲說話：「我是妳最疼愛的孫子強仔，認得嗎？當我還是BB時在妳家留宿，把妳放在床頭的血壓 藥當糖果吃光的強仔，還記得嗎？我多謝妳，沒有怪責我。記得還有一次我被狗咬傷，妳每天背著我去醫院打破傷風針，妳一邊走一邊給說我喜歡聽的故事，使我忘記痛苦…」他用強烈的婆孫感情，衝破口罩的擋隔，在嫲嫲耳邊用充滿感情的童音，把許多幼時往事娓娓道來，真實而又感人。很明顯他們間的故事，此刻對嫲嫲產生很大的安慰作用，勝過任何靈方妙藥。

頓時，只見外母的深鎖愁容開始逐漸放鬆，露出一絲淡淡的微笑，這笑容一直維持，直至她離開人間。婆孫的感情這次發揮了無比的力量。