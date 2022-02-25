我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

救人英雄

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那天剛巧要前往倫敦第二區北面的Maida Vale，途中遇上警察封路，Uber司機必須拐個大彎才把我送到目的地。後來才得悉，那裡發生了駭人命案。

根據多名現場路人描述，可以清晰重組當時發生事故的畫面：在一間教堂的附近，突然傳來一名婦人的尖叫聲，一名手持利刀的男人正使勁地狂插她。該名女人應聲倒地之際，多名路人奮不顧身地衝上前喝止兇手，但該名兇徒似是殺紅了眼，凶惡地揮刀指嚇路人，作勢繼續襲擊。

就在千鈞一髮之際，一名駕車人士將車衝向兇徒，企圖阻止他殺害人，但可能車速太猛，兇徒瞬間被壓於車底，動彈不得。數秒之前才作勢要殺人的兇徒，此刻卻在痛苦求救：「救命呀！救我呀！」這成為他臨終前的最後一句話，兇徒與被刺女人同樣命喪現場。

兇徒是被殺女人的前夫，兩人離婚前，那個惡男已有暴力虐妻紀錄。即使女方已再婚，重組快樂家庭，那個惡男仍不停跟蹤和騷擾她，料不到最終竟會致她於死地。這不禁令人齒冷，究竟是什麼性格缺陷，會導致一個人如此極度偏執變態？

命案發生後，社會人士議論紛紛，因為26歲的駕車司機即場被捕，他會被起訴企圖謀殺嗎？幸好數天後，他被無條件釋放，大家都吁了一口氣，現場路人更稱他為救命英雄呢。

重組 警察

上一則

楊馥如拾起台南日常 活出義大利的率性與甜蜜

下一則

看報紙

延伸閱讀

貝拉的丈夫（二○）

貝拉的丈夫（二○）
英國出現Deltacron 當局標為重組變異株列入監控

英國出現Deltacron 當局標為重組變異株列入監控
世界晚報╱租樓發生命案 但華人不願搬離 原因是...

世界晚報╱租樓發生命案 但華人不願搬離 原因是...
租樓發生命案 但洛縣華人不願搬離 原因只為這個

租樓發生命案 但洛縣華人不願搬離 原因只為這個

熱門新聞

求婚妙招

2022-02-20 02:01
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）

71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

2022-02-22 06:00

我的貴人

2022-02-22 02:00

我和同事Julie

2022-02-18 02:00
景福門（東門）夜間燈光。（圖／台北市公園處提供）

東門陰晴（上）

2022-02-22 02:02
水晶吊燈在光線折射下，可以看見如彩虹般繽紛的色彩。（盧秋瑩．攝影）

女孩與怪獸

2022-02-18 02:02

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……