那天剛巧要前往倫敦第二區北面的Maida Vale，途中遇上警察 封路，Uber司機必須拐個大彎才把我送到目的地。後來才得悉，那裡發生了駭人命案。

根據多名現場路人描述，可以清晰重組 當時發生事故的畫面：在一間教堂的附近，突然傳來一名婦人的尖叫聲，一名手持利刀的男人正使勁地狂插她。該名女人應聲倒地之際，多名路人奮不顧身地衝上前喝止兇手，但該名兇徒似是殺紅了眼，凶惡地揮刀指嚇路人，作勢繼續襲擊。

就在千鈞一髮之際，一名駕車人士將車衝向兇徒，企圖阻止他殺害人，但可能車速太猛，兇徒瞬間被壓於車底，動彈不得。數秒之前才作勢要殺人的兇徒，此刻卻在痛苦求救：「救命呀！救我呀！」這成為他臨終前的最後一句話，兇徒與被刺女人同樣命喪現場。

兇徒是被殺女人的前夫，兩人離婚前，那個惡男已有暴力虐妻紀錄。即使女方已再婚，重組快樂家庭，那個惡男仍不停跟蹤和騷擾她，料不到最終竟會致她於死地。這不禁令人齒冷，究竟是什麼性格缺陷，會導致一個人如此極度偏執變態？

命案發生後，社會人士議論紛紛，因為26歲的駕車司機即場被捕，他會被起訴企圖謀殺嗎？幸好數天後，他被無條件釋放，大家都吁了一口氣，現場路人更稱他為救命英雄呢。