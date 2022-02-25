一般人對穆斯林男性可以娶四個老婆，多半認為是女性地位低下的表現，但這種判斷只看表面，沒有探究內情。據《古蘭經》第四章第三節指出：「你們可以選擇你們喜歡的女人，各娶兩妻、三妻、四妻：如果你們恐怕不能公平地對待他們，那麼只可以各娶一妻。」

可見穆斯林男性最多只能有四個老婆，而且背後有公平原則。四妻沒有妻妾之分，娶進門後，大老婆擁有的，其他老婆都必須要有，婦女婚後無需改姓氏，是自由人、非家產。在《古蘭經》該章節出現前，男子無娶妻數量的限制。

伊斯蘭教的教主穆罕默德，曾譴責性別歧視 是不道德的行為，強調要給女性更多關懷。他更指出，男性可以在大老婆同意下娶二妻，三妻以至四妻，而加娶前，都須經過前面妻子的同意。

佛家也有四個老婆之說。《雜阿含經》有篇經文《四婦譬喻》，佛陀告訴我們每個人都有四個老婆，各有各的個性，討老公歡心的程度也不同，但當老公死難來時，只有一個願意和老公共赴黃泉。

大老婆取名「嬌貴」，與丈夫形影不離，但當老公臨終，她不肯陪伴老公；二老婆取名「富貴」，是個美人，也對老公病重冷面無情；三老婆取名「「美滿」，但只當老公有權有勢時才百依百順，老公失權失勢時就離他而去；反而四老婆取名「花心」，敢於嘗試新事物，願意與夫君同甘共苦。

佛陀說，大老婆「嬌貴」是肉體，死後與你分離；二老婆「富貴」是財富，生時帶不來，死時帶不去；三老婆「美滿」是六親眷屬，你死後就會慢慢把你淡忘；四老婆「花心」就是意念，但要善於護持意念而不放縱，否則便要被四個老婆迷得團團轉。