《列子・天瑞篇》談及的寓言「杞人憂天」，涉及人性。「杞人憂天」因過度憂慮而來，而憂慮是人類最難消滅的負面思想。每一個人都有憂慮，沒有任何人是生存在毫無憂慮的日子。俗語說得好：「人無遠憂，必有近慮。」沉重的工作壓力、家庭壓力和社會壓力，使我們常被憂慮所捆綁和擠壓。

列子是戰國時鄭國人，而《列子》一書，著作的年代不詳，一說是戰國時的作品，也有認為成書於魏晉年代，是列子後人所撰述。但列子是道家人物，其原意不在於不必憂慮天會坍塌，因為杞人憂天的故事之後，他繼續引述楚國人長廬子的評論，大意是萬物有生有滅，天會坍塌又有何稀奇？

最後則由列子作出結論：「言天地壞者亦謬，言天地不壞者亦謬」，即不管天會坍塌與否，都屬錯謬，「壞與不壞，吾何容心哉？」意思是壞了又何妨，干卿底事？

「壞了又何妨？」這種道家智慧，令我想起了一個英文字眼叫so what?當代著名的管理公司麥肯錫（McKinsey & Company），其中一個諮詢顧問巴巴拉•明托（Barbara Minto），曾提出「金字塔原理」（Pyramid Principles），教人如何分析和解決問題，在闡明結論與證據之間的關係，正是採用so what?/why so?原則來思考。

芭芭拉•明托於1963年進入麥肯錫，成為麥肯錫第一位女性顧問，並在1973年離開麥肯錫後成立明托國際（Minto International, Inc.）。所謂「金字塔原理」，是以「結論」為導向的推論過程，而推論過程的議題論述，類似金字塔形狀；並大量運用歸納法與演繹法，以加速推論過程。

在金字塔結構中，用以闡明結論和證據之間的「縱向關係」，稱之為「So What?/Why So?」So What?意指「這些東西代表什麼?」直譯是「又怎樣?」頗能激活思考。