最近不停地看到香港 人爭相移民 的消息，頗有感觸。

其實香港最近的政治轉向是遲早必然的事，早在回歸的時候，香港人就應該有這個心理的準備。

一個國家暫時容許一個地區行使兩個制度，只是一個權宜措施，讓久經英國殖民統治的香港人，有一個50年適應期而已。專制和西方民主是兩個不同的制度，兩者優劣在今日國際上仍在實踐證明中，需要一段很長的時間，才有真正答案。

既然生活在專制的國度裡，不妨習慣一下，反正有14億人正在這種制度內生活得相安無事，為何不能適應一下？

目前特區政府提早轉換制度，行動似乎操之過急，讓人出現不必要的疑慮，這僅屬於短期現象，不能就此定論。如因此而選擇轉換人生跑道，犧牲之大，難以言喻。可知道，當今世上沒有一處比有自己同宗、同族、同源的地方更美好，我是過來人，有深刻的體會。今日如果情況許可，我會毫不猶豫選擇回歸。

去年3月我和弟弟花了差不多一個月的時間，兩度造訪大灣區，雖說是回鄕探親和尋根，但實質是查探回流香港和廣東的可行性，因為他和我都有共同回流的意願。結果收獲豐富，印象深刻，情況可以接受。

要不是疫情 突如其來，破壞一切，今天我們兩家人可能已一起買屋移居順德，安享晚年了（香港樓價太貴負擔不起），因為那裡的生活環境和習慣，跟七○年代的香港很相像。

當年我在回歸前選擇離開香港，移民美國是一時為了尋求突破，嘗試轉換一下環境，以為有親人在那邊，冒險較少，成功機會較高，對異國他邦充滿理想和憧憬，希望能尋求到更美好的人生，為下一代謀幸福。

不料，到埗不久便遭遇意想不到的困難，完全不是想像中那回事，心理和精神的壓力都很大，謀生往往事倍而功半。經過不為人道的艱辛和努力，才終於在主流社會站穩了腳，40多年後的今天，雖然兒子學成自立，可以開展他的未來，但我仍然感到無比的失落與孤單，無法融入當地主流社會，不是因為語言的隔閡，而是與當地的文化習俗格格不入，始終美國人是非我族類，無法尋回失去的歸屬感。

不只這樣，由於這裡一向都有嚴重的種族歧視，完全沒有安全感。最近，每當跑到街上，隨時可能遇到不知來自何種人的突襲和搶掠。我深信沒有人會對我這個東方人伸出援手，即使警察也不會。估不到我對當地社會40多年來的付出，換來的連起碼免於恐懼的自由都沒有，與我原本的理想落差很大，相信這種情況絕對不會發生在我的歸屬地；一個失去才領悟到無窮價值的地方，我和弟弟深有同感。

現在因為疫情，我不能動彈，但希望總有一天，在我有生之年，排除萬難，可以回到熟悉的人群和地方中繼續生活，再也不會感覺失落和孤單。

我想藉此向決定留下的香港人說一句：「留下才是你的福氣！」