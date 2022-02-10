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陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

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可持續口罩

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

因為Omicron的出現，香港市民第二次在限聚措施下度過春節。雖然街上有點冷清，但大家都戴上色彩繽紛的口罩，為疫情下的春節添上色彩。

還記得兩年前疫情初發的時候，全城出現口罩荒，現在隨處可以見到口罩專門店，只要你喜歡，甚麼顏色、甚麼花款，總會買得到。

但這些一次性口罩造成嚴重的環境和生態影響，對堆填區造成嚴重負擔，在防疫與環保之間如何作出平衡？

好友Juliana（林曉盈）是傳統工業家出身，繼承家族業務生產手套，為各大時裝及運動用品品牌生產手套。她重視環保，明白可持續發展的重要性，所以產品不但要美觀，還加入環保元素。

在2020年疫情爆發時，她立即研發採用美國NASA指定的IONIC+TM抗菌銀纖維技術，再以Innotier專利技術把99.9%純銀織入布料纖維，生產可重用200次的口罩，是具備殺毒而非只抵擋病毒的口罩，短短幾個月便推出市場，讓市民多一個選擇。

她做事精益求精，不斷透過科研提升產品的保護功能，加快殺毒時間，由兩小時有效降低病毒存活率接近99％，到最新產品少於一秒抑制99％新冠病毒，並獲得世界各地的認證。她還用此技術生產一系列配套產品，包括手套、衣服、旅行裝備等，做到全面保護。

她是典型永不言敗的工業家，而且是典型好捱得的潮州女性，作為家族第二代掌舵人，要在男性工作圈中獲得信任和支持，殊不容易，但她的堅毅不屈和善解人意的性格，為她贏得今天的成就。

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