1971年秋天，離開中學不久的我，隻身來到香港 。第二年春天，我幸運地在銅鑼灣法國聖保祿醫院找到一份照顧初生嬰兒的工作。醫院包住宿，還有四百元月薪。我工作的時間是從早上七點到下午三點，醫院飯堂下午五點多就開始供應簡單的晩餐，吃完晚飯後，我就到醫院對面的聖瑪利亞堂中學夜間部讀英語。課程安排挺緊湊的：每晚三節課，由6點45分到9點45分，星期一至星期五。下課鈴一響，已聽到肚子咕咕叫了。

醫院對面的橫街內有兩檔大排檔：一檔賣雲吞麵、另一檔賣上海炸醬麵，放學後，我必去幫襯其中一檔。雲吞麵檔老闆娘白白胖胖，老闆則黑黑瘦瘦。男人坐著包雲吞，桌子上放著一大盤拌雞蛋的碎豬肉，旁邊擺著鮮蝦，只見他拿著一支薄簿的木條，手動得飛快，在雲吞皮上放一點豬肉加一塊蝦肉，一擰就完成了一個雲吞；女人掌爐，她煮的麵爽口彈牙、雲吞鮮美，湯是用豬骨頭、大地魚熬出來的，濃而不膩。她知道我愛喝湯，會把碗放到一個盤子上端上來，碗裡的湯常溢出來。有些時候會見到一、兩個差人（警察）來吃雲吞麵，吃完後抹抹嘴就走了，雖然一碗雲吞麵才兩元。

離雲吞麵檔不遠，傍著一幢大樓後牆搭起一個檐篷，一家三口在下面辛勤勞作的，就是上海麵檔了。夫婦倆都是敦厚的中年人，講上海話。女兒十六、七歲，仍在讀中學，只有晚上才來幫忙，她和我講純正的粵語。他們賣的麵，都是老闆自己拉出來的，還賣菜肉餛飩。我喜歡吃炸醬麵，三元一碗，麵條吃起來有咬勁，炸醬另放一個小碟子上（還附帶一小碟鹽煮白豆）。炸醬用半肥瘦豬肉粒、筍粒、香菇粒，加上他家自製的醬料烹製而成，別有一番風味。

星期天休假，下午到醫院附近的明珠戲院，看一部好萊塢大片，從電影院 走岀來時，已是華燈初上。走入怡和街，街上店鋪的櫥窗裡，七彩的燈光照射著琳瑯滿目的商品，閃爍著夢幻般的光芒。我知道這兒不屬於我，一套漂亮的洋裝，就會花去我一個月的工資。

我拐進後面渣甸街，那兒是另外一個世界，才是我的購物、飲食天堂。

渣甸街，附近的居民稱它為銅鑼灣街市。街道兩邊店鋪銷售各種肉類、燒臘鹵味、游水魚蝦、豆腐河粉……平價衣服以及日用品等等。店鋪前面的人行道上，有條不紊地擺開各種賣蔬果和各類小商品的地攤。女裝內衣褲和時興T恤、迷你短裙都很平宜，十元、八元就有交易。一檔潮州打冷（大眾化冷盤熟食）在街市的中心占據了頗長一段行人道，整個大排檔上方，都有鐵皮檐篷覆蓋。在大排檔的一端，安放了幾個熊熊烈火的石油 氣爐，兩個伙計在鐵鑊上不停地炒菜，空氣中瀰漫著誘人的香味。前邊是一個長大寬厚的櫃台，上面放了十幾盤熟餸：鹹酸菜炒鮮魷、蒜蓉豆豉炒大蜆、肉片炒四季豆、粉絲蝦米、節瓜魚餅、鹵水鴨翼……櫃台上方掛著幾隻肥大的鹵水墨魚，在燈光的照射下，呈現金魚黃色引人垂涎欲滴。櫃台邊還有一個石油氣爐，熱著一大煲微滾著的羅宋湯。

攤檔周圍擺放六、七張小桌子，我找個空位坐下，伙計送來白飯和羅宋湯，我到櫃台前點了兩味小菜，伙計就會把菜放到兩只碟子裡遞給我。菜都是兩元一碟，湯與白飯五角一碗。我在香港住了七年後移民美國，滋味無窮！香港的魅力，永留心中，無論窮人富人，在這座城市都會找到自己的位置，享受到人生的樂趣。