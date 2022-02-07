我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

濕婆神

〈六合飛翔〉岑逸飛

關於「毀滅與創造」的文化，首先令人想起古埃及。古埃及因尼羅河的肥沃土地得以發展，而另一方面，尼羅河的經常氾濫，造成難以預料的傷亡，故此相信大地及整個宇宙，由「創造」和「毁滅」兩股力量操控。

「創造力」來自太陽神「拉」(Ra)；而掌管沙漠和風暴的「塞特神」(Seth)，被埃及人認定是「毁滅」和「災難」的化身。

其實所謂「沒有毁滅，何來創造」，最佳詮釋，不是古埃及的「拉」神與「塞特神」，而是古印度集毁滅與創造於一身的濕婆神。

濕婆是印度教三大主神之一，與梵天、毗濕奴並稱，配偶為雪山神女，兒子為象頭神與室建陀，女兒為無憂苗。

根據傳說，濕婆之妻雪山神女，從後面用雙手摀住濕婆雙目，瞬時從濕婆額頭出現第三隻眼，能噴毀滅一切的神火，在宇宙周期性毀滅之際，他會用這隻眼殺死一切生物，也曾用這隻眼，將作惡多端的金、銀、鐵三座惡魔城市，和引誘他脫離苦行的愛神燒成灰燼。

在印度教，濕婆是毀滅之神，印度哲學中「毀滅」有「再生」含義，因此也擔當創造職能，由吠陀時代的天神樓陀羅演變，並且將表示生殖能力的男性生殖器林伽視為濕婆創造力的象徵。此神被吸收入佛教後，成為居住在色究竟天的聖者，在大乘佛教，更被視為是位居法雲地的聖者。

 

濕婆在印度教的造像，通常是瑜伽苦行者打扮，遍身塗灰，髮結椎髻，頭戴一彎新月，頸繞一條長蛇，胸前一串骷髏，腰圍一張虎皮，額上第三隻眼睛，散發毁滅訊息。

但濕婆同時又是舞蹈之神，跳著創造和毁滅世界的天舞，其頭髮隨著舞蹈飄散；而當濕婆行善，便會跳出創造之舞，其節奏有如宇宙之心的跳動。

印度 風暴

上一則

人生七十才開始

下一則

新目標

延伸閱讀

庫克：蘋果見到元宇宙龐大潛力 正大力投資AR

庫克：蘋果見到元宇宙龐大潛力 正大力投資AR
臉書母公司拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦

臉書母公司拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦
電動車、元宇宙 催動鴻海Q1榮景

電動車、元宇宙 催動鴻海Q1榮景
微軟搶攻元宇宙 重擊Sony

微軟搶攻元宇宙 重擊Sony

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00

三塊錢

2022-02-01 01:01
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

人生七十才開始

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光