關於「毀滅與創造」的文化，首先令人想起古埃及。古埃及因尼羅河的肥沃土地得以發展，而另一方面，尼羅河的經常氾濫，造成難以預料的傷亡，故此相信大地及整個宇宙，由「創造」和「毁滅」兩股力量操控。

「創造力」來自太陽神「拉」(Ra)；而掌管沙漠和風暴 的「塞特神」(Seth)，被埃及人認定是「毁滅」和「災難」的化身。

其實所謂「沒有毁滅，何來創造」，最佳詮釋，不是古埃及的「拉」神與「塞特神」，而是古印度 集毁滅與創造於一身的濕婆神。

濕婆是印度教三大主神之一，與梵天、毗濕奴並稱，配偶為雪山神女，兒子為象頭神與室建陀，女兒為無憂苗。

根據傳說，濕婆之妻雪山神女，從後面用雙手摀住濕婆雙目，瞬時從濕婆額頭出現第三隻眼，能噴毀滅一切的神火，在宇宙周期性毀滅之際，他會用這隻眼殺死一切生物，也曾用這隻眼，將作惡多端的金、銀、鐵三座惡魔城市，和引誘他脫離苦行的愛神燒成灰燼。

在印度教，濕婆是毀滅之神，印度哲學中「毀滅」有「再生」含義，因此也擔當創造職能，由吠陀時代的天神樓陀羅演變，並且將表示生殖能力的男性生殖器林伽視為濕婆創造力的象徵。此神被吸收入佛教後，成為居住在色究竟天的聖者，在大乘佛教，更被視為是位居法雲地的聖者。

濕婆在印度教的造像，通常是瑜伽苦行者打扮，遍身塗灰，髮結椎髻，頭戴一彎新月，頸繞一條長蛇，胸前一串骷髏，腰圍一張虎皮，額上第三隻眼睛，散發毁滅訊息。

但濕婆同時又是舞蹈之神，跳著創造和毁滅世界的天舞，其頭髮隨著舞蹈飄散；而當濕婆行善，便會跳出創造之舞，其節奏有如宇宙之心的跳動。