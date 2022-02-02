虎年臨近，我的思緒又飛回東北家鄉，老家人及我母親製作春節年食——粘火勺的往事又浮現眼前。

童年時從祖母和母親口中得知，粘火勺是我遼西老家過年的必備佳餚，是400多年前滿族祖先留下的一道美食 。

相傳當年滿族梟雄努爾哈赤及其民衆發明製作這種黏性食品，具有很強的戰略目的——延長八旗官兵跋涉征戰耐餓時間。特殊的性能，不僅溫飽了英勇善戰的滿族官兵胃腹，使其一路攻破明軍城池，順利挺進中原，而且也被一代代滿族民衆傳承下來。

遼西老家民衆製作粘火勺大都在寒冬臘月，其程序方法較為簡單──先把大黃米磨成麵粉，把紅小豆烀成餡，之後用和好的黃米麵包裹小豆餡，做成玲瓏小巧、窩頭形狀的粘火勺，蒸熟後放入大缸等容器儲存起來。

春節來臨時，老家人把冰凍的粘火勺拿出來，蒸熱後放入餅鍋裡摁扁煎烙，待餅狀的粘火勺兩面都有了油汪汪、金燦燦的胡嘎嘎，取出裝入大瓷盤端上餐桌，外帶一大碟白糖。家人挾著粘火勺蘸上白糖入口後，立時感到外焦裡嫩、甜香爽口，進而頻頻點頭交口稱道。春節假期，粘火勺一日三餐都擺在餐桌中間位子。

我在老家出生，剛能用小白牙咀嚼食物，就品嘗了粘火勺獨特的適口風味。待以後每年跟隨父母回老家省親過年，更讓我的記憶磁帶，牢牢地刻下粘火勺印記。

在老家長大成人的母親，也深深眷戀著老家的粘火勺，但在我滿周歲帶我來到撫順父親身邊後，又相繼生下三個弟弟一個妹妹。貧窮落後的年代，我們城市小家生活日漸困窘艱難，母親無奈過年前自己製作起了粘火勺。

也是進入冬季臘月，母親籌集一些錢，想方設法買些大黃米、小豆。但在和麵時，卻悄悄在黃米麵中摻一些玉米麵，在小豆餡裡加一些其他豆類，其目的是為了增加麵餡容量，多做一些粘火勺。這樣的麵餡製作出的粘火勺，表面像模像樣，但蒸熟以後，卻全都軟扁不堪、癱臥在蓋簾上，母親就勢放進油鍋裡煎烙起來。

新春佳節裡，全家人吃到了母親製作的別致油煎粘火勺，實話實說，剛把母親做的粘火勺送入口時，並沒有感覺與老家的粘火勺有什麼區別，但咀嚼幾口之後，還是品出了玉米麵味道……。儘管母親的粘火勺摻雜使假，味道不夠地道純正，但我們五個子女依然吃得津津有味，回味無窮。

隨後的節日假期，特別是我們幾個子女相繼步入少兒，會時常心血來潮，一起央求母親再做一些粘火勺，讓我們打打牙祭解解饞，重溫一下過年的氣氛與味道。

母親便到農貿市場買來黃米和小豆，之後派我和大弟到磨坊磨黃米麵，她在家烀小豆，待一切準備就緒，母親蒸製了滿滿登登一大鍋粘火勺。由此，我們幾個滿族後裔小饞鬼，又飽食了一兩頓老家的年食；粘火勺也變成我家的日常美食。

然而，自母親患上腦血栓，開始行走不便、言語不清，我們全家人再沒有吃到母親做的粘火勺了。無奈之餘，新春佳節前，我特意到農貿市場購買一些本地或外埠的粘火勺，讓臥床的母親及弟妹品嘗一下往昔家鄉的年食風味。

而今，母親離世已五年有餘，棲身海外，我在與兒孫籌備虎年年貨時，又想起老家的年食，想起母親製作的摻雜玉米麵的粘火勺……。