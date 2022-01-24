從小時候在家裡角落忙於聽哥哥們留下的舊Beatles唱片，到中學階段花盡畢生積蓄，買了第一張Elton John精選大碟，然後於17歲那年，走運當上了電台兼職DJ，我像中了巨獎。

這份工不僅可以免費讓你聽盡最流行的唱片，一元也毋須花，還會反過來給你報酬，即使是頗為微薄，也夠我樂翻了，試問世上還有哪份工比做DJ更筍（划算）？

那些年，戴著耳筒把聲量調校至最大聲地聽流行曲的日子，已成歷史，過去的就是過去了。物換星移，今天我仍會聽歌，但已不計較什麼流行不流行了。能否把我感動，讓每個音符嵌進我身體核心的，我便會一頭栽進去，聽完再聽。

我最喜歡的歌手有John Legend，聽他人琴合體地自彈自唱，是一種視覺結合聽覺的最高享受。多年前的《All of Me》和《Love Me Now》，是我經常會在臨睡前必聽的。閉上眼睛，會看見英俊的John緊緊擁著太太Chrissy，畫面太美麗了。

他倆由相識到結婚至今，已超過15年，難得恩愛如昔。好萊塢 不少巨星於相同歲月裡，可能已經歷第三次婚姻了，期望John Legend的暖男形象，一定要力保不失呀！

至於香港 歌手，同樣能把我感動得入心入肺的，是暴龍哥鄭中基。先前他與Joey Tang重唱的《心寒》，太神了！

「……世界令我失望，女友令我心寒……」這個「毛管戙」（起雞皮疙瘩）版本，見證了薑果然是老的辣，不信可跟15年前的版本拚一拚。