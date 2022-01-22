沒有旅行的日子，但凡有展覽，都跑去湊熱鬧。其實這類臨時展銷，無論是工展會、漁農嘉年華、冬季美食 展，賣的產品都大同小異，不過在冬日的緣故，就多了季節食材，大批的海味小攤檔，臘腸、臘鴨的油香，令人聯想到煲仔飯，賣得好價錢的，還是如燈籠般整排懸掛在檔上黃澄澄的花膠。

據說花膠有滋潤養顏、補充膠原蛋白的功效，所以被廣東人視為冬日補品，不過大部份人都不太了解花膠是甚麼。

花膠就是曬乾了的魚鰾，一般人誤以為這是控制魚的浮沉器官，其實魚的升降主要是依靠魚鰭，魚鰾的作用是魚在休息時控制平衡，談不上特別重要，說到底，不會有很高的營養價值。

據「中國功能食品原料基本成份數據表」，花膠的維生素、礦物質成份都不多，最豐富的就只是蛋白質，但多吃隻雞蛋 也就可以了。

那花膠之所以令人們趨之若鶩，除了商人的吹噓外，另一個理由大概是花膠的口感。無論是那種花膠，口感都是黏稠綿密，而且不油膩。

黏稠的口感代表了結合大量的水，這有助於維持食物的形狀，也讓食物有種滯留感，加上烹煮時注入濃郁味道，可以讓味道在嘴裡慢慢釋放。其次是綿密，在大自然裡，綿密口感通常代表了含有高熱量和大量脂肪，也使得在人類演化過程中，變得越來越享受這口感的食物。最常見於奶類製品，這與牛奶 的脂肪含量有關，而且氣味物質也可以增加綿密的感覺，但廣東人其實不常食用奶類製品，於是花膠正好填補了這空缺。而且在眾多食法之中，近年以鮮奶燉花膠最受歡迎，奶脂的香氣物質提升了花膠到口感，有如絲絨般滑順。

正因為這種口感令我們感到欣喜，就算懷疑有多少養生功能，我們還是樂於相信花膠可以使皮膚柔滑有彈性，以追求效益來掩蓋花費在口感的滿足。

跟花膠口感相似的，還有所謂窮人燕窩的雪耳，這類人工栽種的植物，與其說營養豐富，更重要的是燉煮後也是濃郁黏稠，試想想要是花膠和雪耳的口感改為爽脆，大概不易吹捧成為護膚佳品。冬日時節，多吃幾碗花膠、雪耳，不知能否養顏，但當中的糖份，肯定可以滋長圓圓的肚皮。