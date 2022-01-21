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反建制

〈六合飛翔〉岑逸飛

上世紀五○年代，美國出現「垮掉的一代」（Beat Generation）， 後來延伸至六、七○年代的嬉皮（Hippie），倡議反「建制」，包括反政府、反權威，而「建制」（establishment）這個字，指的是既得利益集團，更是一個權勢集團。

但如今香港所謂「建制派」，也不一定有權有勢，而只是附權人士，支持有權有勢者，總是希望現狀不變，由此引伸下去，建制派大多是保守派，或右派分子；而反建制派，則成了激進派、改革派，或左派分子。

其實自有人類歷史以來，保守與激進，或維持現狀與改革之爭，一直持續不斷。一旦成為掌權人士，必然是建制派，否則豈不是搬起石頭去砸自己的腳？而那些在野人士，或是希望現有制度有所改善，以至想搞革命的，必然是反建制派。

因此若說「嬉皮」是反建制，那麼比「嬉皮」更早的馬克思主義者，既要反資本主義，又搞無產階級革命，已是百分之百的反建制；反而「嬉皮」的反建制，比較趨向消極，沒有甚麼建設性思想，只是一種生活態度，對真正的建制不存在任何威脅。

反建制與建制，若以左與右來形容，那麼激烈的反建制，變成了極左；過度的保守，變成了極右。一般認為，極左或極右都失之於偏，而在這兩者之間，尚存有很多灰色地帶，譬如說，中間偏左，或是中間偏右。

可見如今香港所說的什麼建制派或反建制派，都是很籠統的概念，例如建制派可以是極右或是中間偏右，以至中間偏右而又不太右等，但仍是難以定性。

年輕人大多是尚未進入權力中心，畢竟容易成為反建制派。正如英國作家蕭伯納曾說，年輕時左傾，長大了多會變右傾；但年輕時已是個右派，長大了就多會淪為貪腐之徒。

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