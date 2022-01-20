跟爸爸一起的快樂回憶

我曾經訪問過十多位年輕人，年齡介乎18至25歲，問的是同一條問題：「你記不記得小時候，有無同爸爸一起的快樂回憶？」

有年輕人搔著頭想了又想：「真是想不起有什麼特別值得講的，只記得我爸爸好忙，成日不在家，回至家不是看球賽喝啤酒，就是睡覺。」這類爸爸勞碌一生為養家忙，卻沒有騰出些許時間跟家人建立關係，給子女儲藏記憶系統的，就只有空白一片。

有年輕人怒氣沖沖說：「恐怖記憶一大把，從小他動不動就摑我、大聲罵、用棍打……。」不曉得是否巧合，這位年輕人曾患厭食症等情緒病。

「我那年考全級第三，好開心講給爸爸聽，怎知他竟然說：『又不是考第一，有什麼值得高興的？』」爸爸的傷害話，女兒倒會記一輩子。

不過，也有不少年輕人跟我分享與爸爸一起的快樂回憶：「我小的時候，每逢星期日爸爸都會帶我去踢球，現在他老了，就輪到我帶他出去，讓他踢兩腳球。」

「我九歲時候煮的第一碗即食麵，是爸爸教我的，現在都經常會兩父女煮點東西吃呢！」

「記得小時候，有次媽媽上街，爸爸提議同我一起偷偷打遊戲機，爸爸好像小孩，好搞笑。」

最深印象的是這一位：「我爸爸閒時好少講話，但當我最失意時，他竟然走過來，搭著我肩膀說：『兒子啊，留得青山在呀！』」年輕人說時，雙眼泛出淚光。