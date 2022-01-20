下班回家，見到家母和我兒子互相不瞅不睬，面如玄壇。一問之下，兩人因為小事爭吵起來，幾乎家變。

兒子只有15歲，不太懂得人情世故，未必理解別人弦外之音。婆婆聽力愈來愈差，加上有些腦退化，回答有時牛頭不搭馬嘴。這天，婆婆看電視的聲音震天價響，孫子正在溫書，叫婆婆關小聲一點，兩人愈講愈大聲，初則口角，幾乎動武，幸虧我及時回家。

我照顧長者、子女多年，在跌跌碰碰中成長，便跟他們分享兩點心得︰「你們如果不幸吵架，最重要是打斷『憤怒龍捲風 』。」

第一，吵架之時，視對方的話是「耳邊風」。自己不可口出惡言，若對方言詞刻薄，千萬別認真，應冷漠對待，聽而不聞，否則必定傷心。

第二，打斷「憤怒龍捲風」。愈想互相辯駁，愈是火上加油，此時別「講道理」，馬上離開5分鐘，去廁所也好，去喝水也罷，即時中斷情緒，讓憤怒平息下來，待雙方心平氣和之後慢慢再談。

15歲的兒子和稍微腦退化的家母之間，兒子的責任更重。以後漫漫人生，學習豈只在書中？「待人」、「處事」，比書本更重要，惟有希望他每次爭吵，都領悟多一些待人處事的道理，在人生的跌跌碰碰中，慢慢成長。