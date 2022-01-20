我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

打斷「憤怒龍捲風」

〈每日驚艷〉張宏

下班回家，見到家母和我兒子互相不瞅不睬，面如玄壇。一問之下，兩人因為小事爭吵起來，幾乎家變。

兒子只有15歲，不太懂得人情世故，未必理解別人弦外之音。婆婆聽力愈來愈差，加上有些腦退化，回答有時牛頭不搭馬嘴。這天，婆婆看電視的聲音震天價響，孫子正在溫書，叫婆婆關小聲一點，兩人愈講愈大聲，初則口角，幾乎動武，幸虧我及時回家。

我照顧長者、子女多年，在跌跌碰碰中成長，便跟他們分享兩點心得︰「你們如果不幸吵架，最重要是打斷『憤怒龍捲風』。」

第一，吵架之時，視對方的話是「耳邊風」。自己不可口出惡言，若對方言詞刻薄，千萬別認真，應冷漠對待，聽而不聞，否則必定傷心。

第二，打斷「憤怒龍捲風」。愈想互相辯駁，愈是火上加油，此時別「講道理」，馬上離開5分鐘，去廁所也好，去喝水也罷，即時中斷情緒，讓憤怒平息下來，待雙方心平氣和之後慢慢再談。

15歲的兒子和稍微腦退化的家母之間，兒子的責任更重。以後漫漫人生，學習豈只在書中？「待人」、「處事」，比書本更重要，惟有希望他每次爭吵，都領悟多一些待人處事的道理，在人生的跌跌碰碰中，慢慢成長。

龍捲風

上一則

到老曼峨喝一杯菩提甘露（上）

下一則

下雪了

延伸閱讀

促北約撤離東歐…俄羅斯漫天開價 欲終結歐洲安全架構

促北約撤離東歐…俄羅斯漫天開價 欲終結歐洲安全架構
聽覺退化？ 聽不清別人講話？ 東方聽力中心可查驗

聽覺退化？ 聽不清別人講話？ 東方聽力中心可查驗
關北溪二號天然氣管線阻俄動武？德態度曖昧

關北溪二號天然氣管線阻俄動武？德態度曖昧
東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診

東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02
圖一：金剛山下咖啡屋的扶桑花。（蔣勳．圖片提供）

歲月無驚

2022-01-13 02:02
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02

牛肉滷麵

2022-01-12 02:00

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲