「智力商數」(IQ)是先天遺傳，「情緒智力」(EQ)卻是後天培養。IQ屬理性，EQ則講感性。講「情緒管理」的專家丹尼爾．高曼(Daniel Goleman)特別提到培養EQ可通過「同理心」，英文是empathy，它不是sympathy(同情心)，而是指一個人要想真正瞭解別人，就要學會站在別人的角度來看問題，也就是設身處地、將心比心的做法。

「同理心」是譯自西方的名詞，基督教的「黃金法則」說：「你們願意人怎樣對你們，你們也要怎樣待人。」其實就是同理心原則的體現。中國傳統沒有同理心這個名詞，不表示其思想沒有同理心的內涵。孔子所說：「己所不欲，勿施於人。」一方面自己不願意接受的東西不強加給別人；另一方面，根據自己的喜好推及他人，不也是同理心嗎？

道家也有同理心。莊子在「齊物論」說：「物無非彼，物無非是，自彼則不見，自知則知之。故曰彼出於是，是亦因彼」，這是說萬物均有「彼」和「是」相因的相對關係，若只從「彼」面本位主義看，就看不到「此」面。同理，若只從「此」面自我中心去看，也看不到「彼」面，必須「彼」「此」互換角色，才能豁然開朗、化解成見。在心理學上，這叫換位思維，是同理心的另一表述。

至於佛家，同理心的重要，在世間法來說，這是人與人之間溝通的良善橋梁；在出世法來說，更是一種菩薩行門。菩薩所修行的四攝法，包括布施、愛語、利行、同事，都是以同理心為基礎並發揚之。以布施而言，財施解決他人外在的困境，而法施則解除其心中纏縛；愛語是好言相勸，使對方歡喜；利行是以身口意三業的善行，利益他人；而同事是隨對方興趣與對方共行。